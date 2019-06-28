經濟
下一篇 上一篇

交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場

【明報專訊】交通銀行（3328）昨日宣布，完成全國首例中資銀行境外分行的跨境不動產抵押貸款，香港分行取得企業在內地的不動產作抵押，貸出4000萬元（人民幣‧下同），惟這筆境外融資將在中國境內使用。有業內人士認為，做法有助增加資產匹配，但銀行一直亦有「內保外貸」的做法，對本港人民幣市場的影響不大。

明報記者 歐陽偉昉

交行表示，該行在廣州去年發現區內民企有境外融資需求，聯繫香港分行合作辦理融資業務。不過企業需要將不動產抵押交給香港分行，惟目前內地尚無相應的規章，就中資銀行境外分支機構辦理跨境抵押業務給予明確指引。

內地暫無相應規章

該行內地分行與政府部門、監管機構、境內外律師事務所及交通銀行香港分行溝通，得到人民銀行、外管局等監管機構支持下獲批跨境不動產抵押業務銀行試點。該行指業務可解決傳統信用方式獲批跨境貸款額度有限、中小企業申請審批難的問題，提供了更多元化渠道。

香港離岸人民幣資金池在去年中穩定在6000億元水平，但苦無出路。本港人民幣借貸需求一向有限，加上爆發貿易戰減少融資需求，截至去年底本港未償還人民幣銀行貸款去年底的總額為1056億元，按年下降26.92%。

過往本港人民幣多用於點心債發行，惟2015年人民幣匯改，加上近年因經濟放緩、貿易戰引發人民幣貶值，外資可經債券通進入內地債市，減低內企在港發債的誘因，令點心債發行大幅縮減，去年的發行量為419億元人民幣，遠低於2014年的1889億元。

助境內分行控風險

另一方面，內地民企則面對「融資貴、融資難」的問題，政策雖然鼓勵內地銀行加強向民企放貸，但在經濟增長放緩，企業收入盈利下跌，銀行需要控制風險需縮減貸款額度。由境外分行將資金貸回境內，有助境內分行控制風險，和減低消耗資本金。

有業內人士認為，中資銀行的境外分行向境內企業貸出資金，有助增加離岸市場人民幣的融資用途。不過銀行以往亦有「內保外貸」業務，境內銀行向企業收取抵押品，然後向境外銀行開出保函，境外銀行以此作為抵押向企業境外機構貸出項款，因此交行的新業務對激活本港人民幣市場作用不大。

相關字詞﹕內保外貸 本港銀行

上 / 下一篇新聞

安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元
友邦新高 港股U盤抽升近百點
友邦新高 港股U盤抽升近百點
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
6月外資重投A股 滬深股通回復淨流入
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
惠譽：撤結餘門檻 評級影響暫難料
阿里回港傳集780億 較原定削半
阿里回港傳集780億 較原定削半
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
駿隆MPF指數：6月人均賺8347元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
六福全年多賺9% 末期息0.6元
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」
新創建發6.5億美元優先債
新創建發6.5億美元優先債
人幣國際支付份額升至1.95%
人幣國際支付份額升至1.95%
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
歐化新店裝修拖累 去年蝕近400萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
包浩斯盈轉虧 全年蝕6210萬
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
私募基金「水浸」 股權交易海嘯後新高 半年多宗逾百億美元併購 未受貿戰影響
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
比特幣湧現獲利盤 見1.4萬美元後急挫
福特擬歐洲削1.2萬職
福特擬歐洲削1.2萬職
博通遭歐盟反壟斷調查
博通遭歐盟反壟斷調查
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
張兆聰﹕儲局未夠鴿 投資者趁高減持
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
盧駿匡﹕G20前淡靜 金斯瑞有望向好
張宗永﹕6月16日我當了開路員
張宗永﹕6月16日我當了開路員
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
技術取勝﹕天能反彈上試50天線
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
劉思明﹕粉飾櫥窗味濃 不宜太進取
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
周顯﹕上巿吹得大 未必有着數
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
譚新強﹕G20：一個極厭倦、由特朗普自編自導自演的真人秀
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
湯文亮﹕特朗普什麼情况才可連任？
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
外資進駐 河內新商業區具潛力 分析：公寓庫存多 下半年樓市續穩
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
下季新盤7524伙 中資發展商佔近四成 恒大龍湖合景首推港項目 勢成焦點
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
空置稅一周年 半年一手成交逾半屬餘貨
Carmel加推40伙 下周一起招標
Carmel加推40伙 下周一起招標
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
十大屋苑全月料120宗成交 今年新低
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
測量師調低啟德跑道住宅地估值15%
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
亞士厘道商業地盤 資策18億沽
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
學者創空氣清新機 「微型閃電」殺菌 分解VOC 除異味鼻敏感根源
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
早年只接大型工程 近年量產標準化產品
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
創辦人曾研核電 回港轉型資訊科技顧問
環保家品最具增長潛力
環保家品最具增長潛力