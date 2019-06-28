交行境外分行首宗跨境抵押貸款 境外融資境內用 業界：難激活港人幣市場

明報記者 歐陽偉昉

交行表示，該行在廣州去年發現區內民企有境外融資需求，聯繫香港分行合作辦理融資業務。不過企業需要將不動產抵押交給香港分行，惟目前內地尚無相應的規章，就中資銀行境外分支機構辦理跨境抵押業務給予明確指引。

內地暫無相應規章

該行內地分行與政府部門、監管機構、境內外律師事務所及交通銀行香港分行溝通，得到人民銀行、外管局等監管機構支持下獲批跨境不動產抵押業務銀行試點。該行指業務可解決傳統信用方式獲批跨境貸款額度有限、中小企業申請審批難的問題，提供了更多元化渠道。

香港離岸人民幣資金池在去年中穩定在6000億元水平，但苦無出路。本港人民幣借貸需求一向有限，加上爆發貿易戰減少融資需求，截至去年底本港未償還人民幣銀行貸款去年底的總額為1056億元，按年下降26.92%。

過往本港人民幣多用於點心債發行，惟2015年人民幣匯改，加上近年因經濟放緩、貿易戰引發人民幣貶值，外資可經債券通進入內地債市，減低內企在港發債的誘因，令點心債發行大幅縮減，去年的發行量為419億元人民幣，遠低於2014年的1889億元。

助境內分行控風險

另一方面，內地民企則面對「融資貴、融資難」的問題，政策雖然鼓勵內地銀行加強向民企放貸，但在經濟增長放緩，企業收入盈利下跌，銀行需要控制風險需縮減貸款額度。由境外分行將資金貸回境內，有助境內分行控制風險，和減低消耗資本金。

有業內人士認為，中資銀行的境外分行向境內企業貸出資金，有助增加離岸市場人民幣的融資用途。不過銀行以往亦有「內保外貸」業務，境內銀行向企業收取抵押品，然後向境外銀行開出保函，境外銀行以此作為抵押向企業境外機構貸出項款，因此交行的新業務對激活本港人民幣市場作用不大。