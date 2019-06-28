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波司登轟沽空機構指控「子虛烏有」

【明報專訊】波司登（3998）昨日舉行業績發布會，被問及有關近日遭沽空機構Bonitas Research連番狙擊，指集團誇大公司收入及盈利表現，並稱集團「股票毫無價值」，集團董事局主席兼首席執行官高德康稱會保留法律追究權利，並指沽空機構的指控屬「子虛烏有」，強調集團只會專注做好業務。

遭沽空機構狙擊後，集團股價曾跌至1.73元並停牌。首席財務官兼副總裁朱高峰表示，沽空報告對股價造成短期影響屬正常，但集團並沒有「花一分錢」在市場上回購以穩定股價；他指集團很有信心股價會重上應有水平。波司登日前復牌後股價靠穩，昨收報2.12元，升4.43%。

稱沒花錢回購

集團昨早再發澄清公告，反駁沽空機構報告的指控。朱高峰表示，公告已詳細列明及解釋被沽空機構「故意放大」或「遺漏」的數據，又稱未與該機構接觸，「不知對方動機」。他又稱，集團該回應的，均會適時透過公告向市場披露。

集團在上個財年的分銷開支達34.34億元（人民幣‧下同），同比升40.32%。朱高峰透露，集團於上個財年完成了1200間分店的改造，未來兩年將加快改造所有門店，亦會把資源集中發展主業務羽絨服，並朝「國際化品牌」發展。

截至3月底止，波司登全年純利和收入均錄得雙位數增長，分別大升59.4%至9.81億元，以及16.9%至103.8億元。集團擬派末期息每股6仙。

相關字詞﹕澄清公告 狙擊 沽空機構bonitas 波司登

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