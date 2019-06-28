六福全年多賺9% 末期息0.6元

六福昨日收市報25.4元，升3.46%。集團期內整體同店銷售增長3.1%，較去年同期升9.2%下跌6.1個百分點，港澳門市場增長4.6%，亦低於去年的9.4%，內地市場更要倒退2.6%，去年同期增長4.6%。產品分類計，黃金及鉑金產品的同店銷售增長4.4%，去年同期增長6.6%，珠寶首飾產品則為1.4%，去年為13.3%。

截至今年3月底，六福合計有1828間店舖，淨增加197間，內地淨增加194間店，香港、澳門及馬來西亞分別增設1間自營店，預計今個財年於內地將淨增加不少於150間店，並拓至較次級城市。

中港澳同店銷售低雙位數跌幅

六福同時披露今年4月至6月首3周的同店銷售表現，當中港澳市場錄得低雙位數字跌幅，內地市場的自營店及品牌店的同店銷售表現分別為中單位數字跌幅及低單位數字升幅。公司指出，今個財年的收入和盈利將維持平穩，不過預計內地中產人口增長良好，中長線對業務前景感到樂觀。