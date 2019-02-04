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駿隆MPF指數：6月人均賺8347元

【明報專訊】「五窮月」強積金人均蝕逾萬元後，本月股市卻未見「六絕」，據駿隆集團公布，截至6月20日的駿隆強積金綜合指數強升3.95%，人均回報達到8347元；駿隆強積金綜合指數自年初至今升8.63%，人均回報達16,797元。

今年以來仍賺近1.68萬

對於6月份強積金錄得正回報，駿隆指，市場憧憬在G20峰會期間「習特會」令中美貿易戰重啟談判或能達到某種程度共識，緩和兩國自華為被封殺事件後的緊張關係；美聯儲在六月議息聲明中刪除調整利率時「保持耐性」的原有措辭；市場預料聯儲局減息的可能性增加，令股票及債券等資產受惠等。

受惠股市反彈，據類別計，6月股票基金中以香港股票基金、香港股票（指數追蹤）基金升幅最好，回報分別達5.9%、6.3%，兩者年初至今回報更分別達11.53%及11.89%。

強積金管理公司管理經常被指回報低、收費高，據《彭博》以坐擁355億元資產的本港最大強積金管理人匯豐為例，若供款人透過匯豐投資追蹤恒生指數的基金，其收費為資產規模的0.8%，但若選擇自行投資在同樣追蹤恒生指數的盈富基金（2800），須支付的費用僅為0.09%。報導指，多餘的費用均用在支付基金的市場推廣、文書行政，以至基金經理費用等。

而有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb更直指，強積金是「強逼金（Mandatory Payment of Fees）」，強積金擁有人無法選擇管理個人戶口，並提議改革強積金計劃，以讓儲蓄人擁有自行管理的帳戶，並形容基金費用猶如滴水效應，當儲蓄人發現其儲蓄有多少因這些費用而蒙受損失時將無法接受。

相關字詞﹕盈富基金 g20峰會 駿隆集團 五窮六絕 強積金

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