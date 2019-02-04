阿里回港傳集780億 較原定削半

阿里巴巴現時市值約4300億美元，是次融資發售的股票估計佔阿里目前股票約2.3%。倘若成事，阿里將會是香港繼2010年友邦保險（1299）上市後，港股近9年來最大型新股。根據本港上市規定，規模達100億美元公開集資中須撥90%至95%作戰略配售，餘下的才會公開發售，公開發售部分估值約在5億至10億美元之間。

仍屬9年來最大型IPO

內地傳媒估計，阿里此次很大機會以預託證券（HDR）的形式回歸，目前本港只有日本服裝品牌Uniqlo母公司迅銷（6288）以同樣形式在港交所上市。全球最大商品交易商嘉能可及美國奢侈品牌Coach母公司Tapestry都曾以同樣方式在港掛牌，惟兩大公司於2017年分別在2天內相繼宣布撒銷在港上市地位。

阿里巴巴在2019財政年度，純利逾934億元人民幣（約1055億港元），按年升12%，旗下的淘寶、天貓等交易平台成交額超過57,000億元人民幣（約64,428億港元），按年增19%。早於6月中，阿里公布計劃將股份以「1拆8」比例拆細，被視作是為赴港上市鋪路。