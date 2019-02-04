匯豐帶頭 300萬以下住宅轉按削回贈 調高封頂息率變相加按息 中銀料跟隨

明報記者 廖毅然

業界消息透露，匯豐昨日把300萬元貸款額以下的轉按，H按封頂息率由P減2.75厘調升至P減2.65厘，實際封頂息率由2.375厘加至2.475厘；轉按的現金回贈，亦由最高的2.07%，大削近60點子至1.5%。不過，二手按揭及300萬元貸款額以上的轉按，暫時未有影響。

匯豐發言人昨日表示，一向有定期檢視按揭息率，並因應市場情况作出調整，優惠利率要視乎個別客戶與匯豐的關係而定。

調升封頂息率至2.475厘後，以每100萬元貸款額計算，假設供款年期為30年，每月供款上升51元至3938元，若貸款額為300萬元，即供款每月增加153元至11,814元。削減現金回贈亦等同加息，假設貸款額為300萬元，以現時2.07%計算，現金回贈為6.3萬元，但減至1.5%後，回贈金額減至4.5萬元，減少1.8萬元，相等於多供1.5個月（見表）。

利嘉閣按揭：反映轉按利薄

事實上，匯豐早在本月初已陸續調整按息及回贈，而且是二手按揭，只有貸款額2000萬元以上的按揭可享2.1%現金回贈，2000萬元以下減至2.07%。而300萬元貸款額的二手按息加至H加1.24厘。

據悉匯豐早前已減慢轉按業務的步伐，據中原按揭最新5月份的數據，中銀香港以25.9%的轉按巿佔率，反超前匯豐，成為轉按一哥（見圖）。 此前匯豐在轉按業務連續27個月排名第一。但在現樓按揭市場，今年首5個月匯豐仍佔第一。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣認為，此舉反映匯豐認為轉按業務利潤微薄，「會做轉按的客戶通常忠誠度不足，兩年罰息期後就會離開。所以客戶要求都較高，又要賺回贈、息要低、估價要高，變相令轉按利潤愈壓愈低」。

中原按揭：試水溫 料續削優惠

但有業內人士認為，匯豐調整轉按優惠只是第一步。中原按揭董事總經理王美鳳指出，一旦同業跟隨，而客戶反應不大，匯豐或會進一步調整二手按揭的優惠。她估計由於拆息持續高企，匯豐希望起牽頭作用，改善業界的按揭業務利潤。

由於臨近半年結，近日拆息持續高企，一個月港元拆息昨日升至2.54厘，比按息還要高。隔夜拆息略為回落至2.56厘，但一周拆息仍高企在3厘以上。