經濟
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友邦新高 港股U盤抽升近百點

【明報專訊】市場傳言中美貿易戰談判露出曙光，中美雙方同意暫停升級，碰上港股昨日期指結算日，入市資金增加下，友邦（1299）破頂創歷史新高，推升大市，恒指臨收市前競價時段（俗稱U盤）進一步嘜高，全日最終抽高399點，收報28,621點；成交額達784.3億元，較周三增加135.96億元。

因應中美就貿易戰的談判陸續傳出好消息，美國及伊朗的緊張局勢未有進一步升溫下，在昨日期指結算日，投資者入市相對積極，高開130點，並在濠賭股發力下，抽高321點。午後輪到友邦保險（1299）接力領升，全日升1.94%至84.2元歷史新高，市值首破1萬億元，高達10,178億元，單是該股已推高恒指逾57點，更令港股在U盤時段嘜高，整體大市因此多升78點，全日升幅累計達399點。

歐美股市偏軟 夜期低水88點

隨着大市抽高，昨日推進到28,600至28,699點熊證重貨區，挾高「殺熊」意味明顯，相當於1110張期指對冲比例。昨日收市後，歐美股市偏軟，至昨晚9時30分，夜期7月份合約低水88點，幅度比日間6月份期指結算低水幅度縮窄14點，報28,533點。

京華山一：主動買盤增 料港股漸穩定

京華山一研究部主管彭偉新表示，港股走勢視乎中美貿易戰結果而定，昨日變得中性偏好，加上近日跌市期間，仍見資金入市，亦見多了主動買盤掃入，因此預期港股會逐步穩定起來，並且有條件升近29,000點。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，因為美國在G20峰會前不會加徵關稅，投資者偷步炒上，恒指並已經升穿了100天線，預料有機會在介乎28,600點至29,000點徘徊。但是以他所見，未見成交額明顯配合升勢，因此估計今輪升市未必可以持久。

宏匯：成交未見配合 升市未必持久

至於期指方面，林嘉麒稱，昨日在結算前已有很多好倉平倉，並且紛紛轉倉至下個月的期指合約數目，與過往大抵一樣，維持在3萬至4萬張水平，未見有人開新倉。他相信，可能要待大市向下，並且低見28,000點水平，才有望見到有人重新開新倉部署。

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