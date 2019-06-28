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美獵頭公司分拆 萬寶盛華入場費3182元

【明報專訊】近期多隻新股展開招股，由美國上市的獵頭公司Manpower Group分拆的大中華區業務萬寶盛華大中華（2180）昨日（27日）起招股，7月10日上市，是次發行5000萬股，招股價介乎9.9至12.6元，以一手250股計，入場費約3181.74元。

集團目前主要業務分為靈活用工、人才尋獵、招聘流程外包（RPO）以及其他人力資源服務四個範疇。集團表示，旨在於相關行業生命周期的不同階段補充客戶的業務模式。今次上市集資後，萬寶盛華大中華有限公司執行董事、首席執行官兼總裁袁建華表示，暫未有併購目標。

對於被問及有關現時經濟下行，會否讓人力資源行業受影響。袁建華表示，內地人力資源行業的發展仍保持20%以上的增速，相信未來公司仍有很好發展空間。袁更表示，會繼續擴張業務規模及市場份額，進一步投資品牌建設及數字營銷，提升品牌知名度。

晉商銀行五成貸款借予高風險行業

晉商銀行（2558）將於今日起招股。該行擬發售8.6億股，招股價3.8至3.98元，招股期將於7月11日中午截止，7月18日掛牌。以每手1000股計，入場費4020.11元。集團表示，集資所得將用於強化資本基礎，支持業務持續增長。

西部省份的城商行資產質量向來較為市場關注，截至去年底晉商不良貸款率上升0.23個百分點，至1.87%，而該行有五成貸款金額借予被視為風險較高的製造業和採礦業。晉商銀行首席風險官張雲飛表示，該行資產質量穩定，撥備覆蓋率有所上升，總體資產質量可控。該行已進行貸款行業和客戶調整，單個行業佔比有所下降，亦會選擇行業中優質客戶貸款。

晉商銀行去年淨利潤上升6.75%至13.13億元人民幣，不過淨利息收入下跌逾兩成至31.78億元人民幣，淨息差跌0.55個百分點至1.7厘。另外包商銀行上月被人民銀行接管，令中小銀行拆借資金的成本上升，晉商銀行首席財務官侯秀萍表示，該行流動性沒有緊張，向市場借貸沒有問題。

相關字詞﹕晉商銀行 袁建華 獵頭公司 萬寶盛華

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