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公司上市風波不斷 有網民籲發信投訴

【明報專訊】安樂工程由申請上市之初，就因主席兼大股東潘樂陶的妻子、律政司長鄭若驊捲入僭建醜聞備受關注；直至近期《逃犯條例》修例風波不斷，在社會掀起爭議，安樂工程甚至取消投資者推介會，雖然集團聲稱是因與管理層重要會議「撞期」，但亦令人聯想到是否與鄭若驊飽受批評有關；甚至有網民在網上討論區呼籲向證監會及聯交所發信，投訴安樂工程可能涉及多項問題。

本報昨向證監會及港交所（0388）查詢，發言人俱表示不回應。有網民在網上討論區「連登」發文呼籲眾人去信兩監管機構，「熱心舉報當中潛在問題與細節，保衛香港證券市場」。文中附有疑似信件的開首截圖，指公司涉及不少問題，一旦上市成功集資，將會對公眾投資者的利益造成損失。惟有業界人士認為，這類投訴信在上市個案中並不罕見，如非握有非常重要證據，估計對上市計劃難有影響。

安樂工程：僭建判決不代表潘涉不誠信

事實上，鄭若驊上任律政司長後不久已捲入豪宅僭建事件，曾表示自己「無為意」物業多處僭建。其後潘樂陶承認責任，市場一度揣測可能對安樂工程上市產生影響；潘樂陶今年4月被法院判罰2萬元結案後不久，安樂工程終於通過上市聆訊。

根據公司招股書披露，董事及獨家保薦人指出，有關法院判決不代表潘樂陶涉及不誠信或欺詐，亦無反映他欠缺正直品質，同時罰款2萬元反映罪行較輕，而且潘已即時完成規定的糾正行動，不影響他出任公司主席一職。

相關字詞﹕修例風波 聯交所 保薦人 《逃犯條例》 上市公司 律政司 鄭若驊 港交所 逃犯條例 潘樂陶

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