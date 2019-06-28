安樂工程今招股 潘樂陶家族袋11億 低市盈率高派息招徠 國際配售料已足額

明報記者 陳惠恩

安樂工程原定本周二（25日）舉行投資者推介會，惟臨時取消。公司發言人表示，管理層突然要出席其他重大會議，與目前社會氣氛無關，強調公司上市時間表不變，將如期推進。據了解，由於安樂工程申請上市的財務文件，有效期將於6月底前結束，因此公司必須最遲在今日開始招股，否則可能要補交財務資料，甚至需要重新申請上市。

最遲今起招股 否則申請再失效

事實上，安樂工程的上市申請已是第三度衝關，公司於去年4月首次遞交申請，及後10月第二度遞交申請，惟兩次皆無法在6個月有效期內通過上市聆訊，同被列為「失效」。

根據銷售文件，安樂工程擬發行3.5億股新股，當中10%用作公開招股，以每股招股價1.2元計，今次上市集資4.2億元，一手2000股入場費為2424.18元，交銀國際為獨家保薦人。

據市場消息指，公司主要以2018年市盈率僅4.9倍，以及50%派息率吸引投資者，而國際配售已足額認購。

集資4.2億 每手2424元入場

據招股書資料，在安樂工程上市前，潘樂陶透過家族信託持有公司84.63%股權，估計上市後，潘樂陶持股量將佔攤薄至約63.47%（見圖），以公司上市後市值約16.8億元計算，潘氏持股市值約10.66億元，惟文件中未有透露鄭若驊有否持有信託權益。其餘公司股東，包括執董羅威德、行政總裁鄭小藝、前董事方鎮猷、潘樂陶的行政秘書吳玉玲等公司少數股東在上市後則持11.53%股份，約值1.9億元。

引余錦基黃森捷基礎投資

值得留意的是，安樂工程今次招股獲兩位名人出任基礎投資者支持，包括公益金前執委會主席余錦基，以及前稱軟庫金匯、已改名為中國華仁醫療（0648）的前聯席主席黃森捷，兩人分別認購4000萬及1000萬元，各有禁售期6個月。

據招股文件，公司截至去年12月31日止，錄得收入59.66億元，按年上升20%，純利為3.15億元，較去年同期下跌27.3%。公司主要客戶為港澳及內地的地產發展商、香港政府部門及一家在香港上市的鐵路營運商。現任立法會議員、行政會議非官守成員林健鋒及前港鐵（0066）人力資源總監陳富強將出任公司獨立非執行董事。