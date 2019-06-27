單位「三尖八角」靠裝修拉直大廳

明報記者 梁佩潔

作為室內設計公司的工程總監，Jackal善於為客戶設計安樂窩，亦將設計靈感融入自己屋內。梁澤榮一家四口居於土瓜灣帝庭豪園、實用面積842方呎原則3房連工人房單位，由於單位內的客廳以鑽石形設計，業主花心思化零為整，在廳內加設一幅雲石牆，牆身掛上電視，梳化擺放在電視對面，令客飯廳更呈長方形，以便擺放家具。

3房變4房增個人空間

此外，業主在雲石牆旁邊多間一個約幾十方呎的書房，單位變成擁有四個房間，且在雲石牆後面增設一個入牆書櫃，讓書本和雜物置於書櫃內。另外，為了減少書房和客廳的壓迫感，業主利用玻璃做間隔牆，令兩者在視覺上處於同一個空間。此外，屋主將飯廳其中一個鑽石形角落，安裝一個新造的入牆鞋櫃，以便增加儲物空間。

長廊變身親子空間

單位內採用木紋磚地板，利用斜鋪方法以增加空間感。客飯廳的窗口也採用木製百葉簾，可以在視覺上和地板有延伸連貫的感覺。單位內設有一條長走廊，業主利用走廊變成親子空間，掛上一塊高2.4米、闊2米的大黑板，讓他與其兒子在黑板上畫畫，發揮創意；一家人亦可透過黑板寫字互相溝通，促進感情，一舉多得。

屋內設計大部分以現代風格為主，白色和啡色為主調，讓人感到簡潔又溫暖。不過， 廚房的設計則採用工業風，牆身塗上灰色並鋪上玻璃層，儲物櫃和鋅盤均塗上黑色，並使用銀色不鏽鋼的抽油煙機和白色工作枱，散發出神秘和高貴的感覺。

Jackal表示，整間屋的裝修支出約80萬元（見表），由於香港春季及夏季天氣潮濕且炎熱，容易令木製家具和木地板發霉，故在裝修前可留意家具和地板材料，便可避免有關問題，例如選用防水指數較高的木地板，避免吸濕後發脹。另外，亦可考慮使用一些特別的油漆，例如「珪藻土」塗料，該塗料含偏鹼性物料，細菌難以在鹼性環境生長，就能做到吸濕和殺菌的功效。

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