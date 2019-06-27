映灣園實呎9623元 屋苑近半年新低

嘉湖3房628萬 實呎跌穿萬元

事實上，二手市况轉靜之際，有業主擴闊議價空間。十大屋苑之一的天水圍嘉湖山莊，有3房戶以628萬元易手，為屋苑自本月初後，再有單位實呎跌穿1萬元。中原區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊景湖居4座中層A室，實用面積638方呎，原業主叫價668萬元，其後減價40萬元至628萬元沽出，實呎9843元。原業主於2014年11月以386萬元買入單位，持貨4半年，帳面獲利242萬元或近63%。

映御1房585萬 3年升值五成

元朗新盤瑧頤開售在即，帶動區內二手成交，同區映御新近錄得額印稅（SSD）鬆綁貨成交。中原分區營業經理王勤學表示，映御2座低層K室，實用面積381方呎，屬1房間隔，新近以585萬元獲上車客承接，實呎15,354元。原業主於2016年3月以392.84萬元一手購入單位，持貨逾3年，帳面獲利192.16萬元或49%。

東涌連續兩月逾百宗租賃

市况未明，有準業主決定轉買為租，加上傳統租務旺季效應，令租務市場活躍。其中，東涌區本月暫錄110宗租務成交，為連續兩個月錄得逾百宗成交水平。