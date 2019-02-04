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OMA OMA周日首輪賣229伙

【明報專訊】繼會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA敲定本周六（29日）盡推全盤504伙後，永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA亦加入戰圈，昨晚上載銷售安排，將於本周日（30日）首輪發售229伙，當中84%推售單位屬發價單形式，項目周六截止認購登記。

84%有價單 累收600票

OMA OMA首輪銷售，A批次推售單位涉193伙（佔84%），全屬已發出價單的單位，實用面積314至750方呎，單位入場價399.88萬元起，售價600萬元以下共有169伙；其中A組大手客需最少購買2伙（最少1伙須為實用面積700方呎或以上的單位）、最多可購3伙；B組為散戶。以樓盤過去6日累收約600票計，超額兩倍。另B批次推售單位涉36伙，以複式或連地下花園特色戶，招標日期由6月30日至9月30日。

另一方面，市場消息指，GRAND MONTARA過去6日累收逾6600票，以周六盡推504伙計，超額12倍。

上周六已開展首輪銷售的兩個新界西北新盤，同於昨晚次輪銷售；其中新地（0016）屯門御半山II期售出約15伙，佔推售單位總數18伙逾八成，令樓盤累售總數增至約140伙。至於昨晚推售85伙的新世界（0017）元朗瑧頤，市場消息指售出約20伙，佔推售單位總數約25%，樓盤累售增至約143伙。

肇才教育創辦人9億購MOUNT NICHOLSON

另土地註冊處資料顯示，山頂MOUNT NICHOLSON 15號洋房上月以9.16億元售出，洋房實用面積8674方呎計，實呎10.56萬元。登記買家為張肇桓（CHEUNG SIU WOON MATTHEW），與張氏家族控股主席張肯尼兒子、肇才教育創辦人及行政總裁張肇桓姓名相同，料為同一人；今次張氏入市，只需付樓價4.25%、即3893萬元印花稅，意味屬首置身分入市。

張肇桓於2016年7月以1.16986億元購入西半山璈珀高層A室，該單位上月以1.2億元轉讓予張陳醒醒（ZHANG ALICE），與張氏家族控股主席張肯尼的妻子同名，單位易手後，張肇桓再首置入市，節省9847萬元或72%辣稅，料為近期最大額「甩名」後慳稅個案。

相關字詞﹕瑧頤 御半山ii期 永泰

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