高力料啟德商廈 4年後呎租達50元

高力國際商業物業服務主管顏慧萍表示，啟德配套完善，有住宅、酒店、商業、零售等，加上港鐵沙中線通車後，前往九龍東、九龍西等車程最多約20多分鐘，故看好該區未來商廈價值。

她又認為，啟德商廈可吸引部分原租用港島區的跨國公司或內地企業承租，相比租用觀塘和九龍灣商廈的租戶，這批租戶承價能力更高，故認為到2023年，區內商廈陸續落成，呎租可達45至50元水平。她續稱，雖然區內有多幅商業地，但落成時間不同，相信不會因一次過有大量樓面推出而令租金受壓。

高銀金融（0530）早前撻訂一幅啟德商業地，高力國際估價及諮詢服務主管鄭亥延表示，跑道區一帶配套仍未成熟，認為政府可考慮悉數售出該地帶的住宅地後，才推出商業地，並相信政府會在今年底或明年才會重推遭撻訂的4C區4號商業地皮。

資料顯示，鄰近啟德體育園的啟德承啟道商業及酒店地，明日起招標，8月9日截標。項目佔地121,375方呎，指定作非工業（不包括住宅、倉庫及加油站但包括酒店）用途，主要作為酒店及商業用途，最高可建樓面334,448方呎，預計提供300間酒店房間，地皮估值約23.41億至36.79億元，預計每方呎樓面地價7000至1.1萬元。