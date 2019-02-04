啟德海景地呎價1.8萬 1個月跌8％ 潤地保利財團逾129億奪標 金額仍創跑道區紀錄

明報記者 林尚民

上述啟德跑道區4C區1號地皮原定於本月14日中午截標，但政府總部外有示威集會，截標前一日政府公布延期截標，項目其後於上周五中午截標，最終仍要延至當日下午5時截標。

正當社會關注該地皮的入標價會否受影響之際，不但沒有早前由多家本地發展商組成的「超級財團」入標，屬啟德地入標常客的本地龍頭發展商恒地（0012）及新世界（0017）更放棄參戰。

事隔數日，地政總署昨公布，啟德4C區1號地皮由華潤置地與保利置業合組的財團名氣創建有限公司以129.16億元投得，項目佔地10.2萬方呎，可建樓面714,374方呎，每方呎樓面地價18,080元。資料顯示，位於毗鄰、由會德豐、恒地、新世界、中海外（0688）、華懋及帝國集團合組的超級財團上月以125.9億元投得的4C區2號地皮，當時每方呎樓面地價達19,636元，創區內新高；事隔一個月，地價已跌約8%。

梁志堅：呎價跌因百業蕭條

是次伙拍中海外合組財團參戰的會德豐副主席梁志堅早前表示，即使本地政治不穩，仍會按照市價入標，更指集團仍會按過往價錢入標，因入標價太低料政府不接受。不過，今次中標價較上次低，而會德豐則未能中標，他昨日回覆本報查詢時指，今次集團出價只是「輸個馬鼻」，並謂「以為自己口價好好」。他更以「百業蕭條」來形容現時市况，不過他指地價只是「回少少」，由於市場地皮供應不多，未來地價仍會企穩。對於樓價展望，梁志堅認為，短期心理影響一定有，但樓價不會大跌，始終現時供應少，但需求仍大。

測量師料建混合式豪宅 投資200億

對於今次中標價，美聯測量師行董事林子彬表示，受到早前有啟德商業地皮撻訂及市場氣氛較觀望等因素影響，故參與是次地皮入標的發展商出價亦傾向審慎，而批出的每方呎樓面地價仍稍遜於毗鄰的4C區2號住宅地，惟仍成為區內另一幅百億地王。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，項目中標價屬預期，按近日的「社會運動」及市况，估計下半年地價相對平穩，發展商在出價上仍會較保守，並估計未來啟德全海景住宅地每呎樓面地價較難超過19,000元，要再破頂有困難，而4C區1號地皮雖享「全煙花海景」，但交通及其他商業配套不足，料項目有能力打造成混合式豪宅，落成後每實呎售價將由3.3萬元起，總投資成本約180億至200億元。