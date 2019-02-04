經濟

香港地產

下一篇 上一篇

啟德海景地呎價1.8萬 1個月跌8％ 潤地保利財團逾129億奪標 金額仍創跑道區紀錄

【明報專訊】受《逃犯條例》修訂風波影響，早前高銀金融（0530）撻訂棄購啟德一幅商業地，而因通往「政府總部投標箱」的公眾通道受阻而一度延期截標的啟德跑道區4C區1號住宅地昨日開標，最終由華潤置地（1109）與保利置業（0119）合組財團以超過129億元奪得，雖然地皮中標價金額創跑道區新高，但以每方呎樓面地價18,080元計，則較上月會德豐（0020）等財團投得的4C區2號地皮低近8%。

明報記者 林尚民

上述啟德跑道區4C區1號地皮原定於本月14日中午截標，但政府總部外有示威集會，截標前一日政府公布延期截標，項目其後於上周五中午截標，最終仍要延至當日下午5時截標。

正當社會關注該地皮的入標價會否受影響之際，不但沒有早前由多家本地發展商組成的「超級財團」入標，屬啟德地入標常客的本地龍頭發展商恒地（0012）及新世界（0017）更放棄參戰。

事隔數日，地政總署昨公布，啟德4C區1號地皮由華潤置地與保利置業合組的財團名氣創建有限公司以129.16億元投得，項目佔地10.2萬方呎，可建樓面714,374方呎，每方呎樓面地價18,080元。資料顯示，位於毗鄰、由會德豐、恒地、新世界、中海外（0688）、華懋及帝國集團合組的超級財團上月以125.9億元投得的4C區2號地皮，當時每方呎樓面地價達19,636元，創區內新高；事隔一個月，地價已跌約8%。

梁志堅：呎價跌因百業蕭條

是次伙拍中海外合組財團參戰的會德豐副主席梁志堅早前表示，即使本地政治不穩，仍會按照市價入標，更指集團仍會按過往價錢入標，因入標價太低料政府不接受。不過，今次中標價較上次低，而會德豐則未能中標，他昨日回覆本報查詢時指，今次集團出價只是「輸個馬鼻」，並謂「以為自己口價好好」。他更以「百業蕭條」來形容現時市况，不過他指地價只是「回少少」，由於市場地皮供應不多，未來地價仍會企穩。對於樓價展望，梁志堅認為，短期心理影響一定有，但樓價不會大跌，始終現時供應少，但需求仍大。

測量師料建混合式豪宅 投資200億

對於今次中標價，美聯測量師行董事林子彬表示，受到早前有啟德商業地皮撻訂及市場氣氛較觀望等因素影響，故參與是次地皮入標的發展商出價亦傾向審慎，而批出的每方呎樓面地價仍稍遜於毗鄰的4C區2號住宅地，惟仍成為區內另一幅百億地王。

萊坊執行董事、估價及諮詢部主管林浩文表示，項目中標價屬預期，按近日的「社會運動」及市况，估計下半年地價相對平穩，發展商在出價上仍會較保守，並估計未來啟德全海景住宅地每呎樓面地價較難超過19,000元，要再破頂有困難，而4C區1號地皮雖享「全煙花海景」，但交通及其他商業配套不足，料項目有能力打造成混合式豪宅，落成後每實呎售價將由3.3萬元起，總投資成本約180億至200億元。

相關字詞﹕地價回落 超級財團 梁志堅 官地招標 保利置業 華潤置地 啟德第4c區1號

上 / 下一篇新聞

廉署拘港交所IPO部門前高層 懷疑涉貪 證監搜兩家保薦人
廉署拘港交所IPO部門前高層 懷疑涉貪 證監搜兩家保薦人
楊金隆2013年入職 前任中小盤股研究部主管
楊金隆2013年入職 前任中小盤股研究部主管
證監：正特別檢視港交所處理上市方式
證監：正特別檢視港交所處理上市方式
澳門賭場引AI 大數據 鎖定「易輸錢豪客」
澳門賭場引AI 大數據 鎖定「易輸錢豪客」
抽佣穩定 德州撲克成賭廳新財路
抽佣穩定 德州撲克成賭廳新財路
創興瞄準大灣區 承按港人內地物業 條件須供滿 先攻深穗住宅市場
創興瞄準大灣區 承按港人內地物業 條件須供滿 先攻深穗住宅市場
港銀內地貸款 特定分類比率上升
港銀內地貸款 特定分類比率上升
新增兩行撤結餘門檻 穆迪：或損評級
新增兩行撤結餘門檻 穆迪：或損評級
金融學院揭幕 培訓業界領袖
金融學院揭幕 培訓業界領袖
華為：業務均合法 美制裁無大影響
華為：業務均合法 美制裁無大影響
羅兵咸下調港零售預測 全年料跌5%
羅兵咸下調港零售預測 全年料跌5%
沽空機構GMT狙擊信義系 質疑內地業務真偽 信義：指控無根據
沽空機構GMT狙擊信義系 質疑內地業務真偽 信義：指控無根據
中集車輛中梁控股今起招股
中集車輛中梁控股今起招股
鮑威爾為減息預期降溫 道指早段向上 半導體板塊揚升
鮑威爾為減息預期降溫 道指早段向上 半導體板塊揚升
比特幣逼近1.3萬美元 再創去年1月以來新高
比特幣逼近1.3萬美元 再創去年1月以來新高
歐盟與瑞士政治爭端 恐波及金融市場
歐盟與瑞士政治爭端 恐波及金融市場
張兆聰﹕已消化採購新政 中生製藥展升浪
張兆聰﹕已消化採購新政 中生製藥展升浪
梁志麟﹕油價有支持 加元勝澳紐
梁志麟﹕油價有支持 加元勝澳紐
盧志威﹕大公司股票更受惠低息
盧志威﹕大公司股票更受惠低息
李曉佳﹕港銀加定存息與逃犯條例
李曉佳﹕港銀加定存息與逃犯條例
技術取勝﹕嘉里物流反覆向好
技術取勝﹕嘉里物流反覆向好
羅康瑞朱玲玲為10對新人證婚
羅康瑞朱玲玲為10對新人證婚
七成「三文治世代」願助子女上車
七成「三文治世代」願助子女上車
劉思明﹕港股牛皮 建材股未炒完
劉思明﹕港股牛皮 建材股未炒完
周顯﹕招股書寫得差有因
周顯﹕招股書寫得差有因
湯文亮﹕共享土地是罪惡根源
湯文亮﹕共享土地是罪惡根源
潤地去年59億購壽臣山地創新高
潤地去年59億購壽臣山地創新高
高力料啟德商廈 4年後呎租達50元
高力料啟德商廈 4年後呎租達50元
OMA OMA周日首輪賣229伙
OMA OMA周日首輪賣229伙
買賣合約無顯示回贈 新地：無違例
買賣合約無顯示回贈 新地：無違例
映灣園實呎9623元 屋苑近半年新低
映灣園實呎9623元 屋苑近半年新低
單位「三尖八角」靠裝修拉直大廳
單位「三尖八角」靠裝修拉直大廳
瑞銀陳敏蘭分析星港兩地樓市：星洲曾收緊移民穩樓價
瑞銀陳敏蘭分析星港兩地樓市：星洲曾收緊移民穩樓價
星地產股折讓較大 較港同業更吸引
星地產股折讓較大 較港同業更吸引