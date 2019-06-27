湯文亮﹕共享土地是罪惡根源

政府官員可能沒有聽過「相處好，同住難」這句說話，但現在地產商與政府相處已經唔好，同住就更艱難，如果相處好，雙方在補地價方面就很容易達成協議，房屋問題就不是問題，現在補地價都難以傾得掂，又如何推行土地共享計劃？政府可能與地產商談判時發覺情况絕對不樂觀，如果滿足地產商要求，隨時可能畀人話官商勾結，所以主動推延該項計劃，我認為是明智之舉。

易惹官商勾結嫌疑

政府官員可能不小心，唔知道共享計劃是罪惡根源，因為土地共享計劃所牽涉的利益非常巨大，稍為有一些傾斜，而又被反對派執到痛腳，咁就大鑊了，到時又唔知道要邊個落台，事實上利益的確很大，很難保證負責的官員全心全意為政府做事，就算揸正嚟做都很困難。最後，有可能雙方都會有人身陷囹圄，土地共享計劃，可免則免。

有人話政府唔用土地共享計劃，地產商又唔補地價，在明日大嶼實現之前，土地供應一定不足，樓價飈升已成定局，究竟有什麼辦法解決？其實有一計，既然地產商不願意補地價，政府倒不如反其道而行，反過來向地產商補地價，即是向鄉紳或者地產商購買他們的農地，再興建公營房屋或者公開拍賣，令到那些沒有土地的地產商可以參與興建房屋，供應不足老問題實在不難解决。

雖然，大家都知道地產商是不會積極將土地賣給政府，就算賣要價都會很高，但我們不要忘記，有不少土地掌握在新界的鄉紳父老手上，他們的要價一定比地產商低得多，政府在買土地的時候最好清楚表明土地的使用權最多是去到2047年，屆時並不是收回土地，而是不能改變用途，土地持有人將會損失很大，雙方明碼實價做買賣，以後被有心人話官商勾結的機會就會減少很多，如果政府堅持共享計劃，即是準備送一班官員商人入冊。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]