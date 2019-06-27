周顯﹕招股書寫得差有因

她在席間嘆氣說，這一代的人做事真的很差，什麼都不懂，連最基本的知識都不識，當然更加不識寫招股書了。

其實，原因很簡單，現時分工細膩，招股書當然是交給律師寫，sales根本不用理，而負責撰寫的律師，咪係十零萬一個月的junior，唔通搵個partner寫咩，partner是負責傾生意的嘛，怎有空去搞這些小事？

律師仔剪剪貼貼砌成一本招股書

律師仔做過幾年工，識得啲乜嘢呢？寫一本招股書，咪就係東抄抄、西抄抄，剪剪貼貼，就砌成了一本招股書了，之所以招股書不時出錯，正是這個原因。至於分析報告，其實分析員只是在pitch客戶時，同在上市前，各見客戶一次，中間時候，完全失蹤，因為同一team人，要去serve好多客嘛！所以嘛，說穿了，不過是老點客戶。

我說，唉！corporate finance的人不專業，private banker又何嘗專業？他們都是晨早聽分析員presentation，照辦煮碗，就去sell客戶，至於分析員的愚蠢，那又是另外的故事。總之，不過是公司要sell乜，他們sell乜給客戶，如此而已。我認識的所有，記着，是所有，私人銀行家，都不識投資為何物。

說回馬草泥這個人，有人問過，我同他究竟有幾熟，我說，我是他護照的緊急聯絡人，他在外國有事，第一時間便要找我。為何是我而不是其他人呢？皆因緊急聯絡人的必要條件，是要「not frequently travel with you」，所以，親人和愛人都不可以。

[周顯 投資二三事]