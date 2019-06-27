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張兆聰﹕已消化採購新政 中生製藥展升浪

【明報專訊】恒指昨升36點，收報28,221點，成交金額648億元。聯儲局主席鮑威爾為7月加息降溫，中港股市先跌後回穩。收市後，美國財長姆努欽指中美貿易協議已完成90％，恒指夜期、美股期指應聲彈起。現在市場變數較多，市場格局仍以個別發展為主，當中中生製藥（1177）已初步消化集中採購新政帶來的影響，研發藥又於未來數年陸續應市，中長期股價有力突破阻力展升浪。

習特會前市場消息一直偏中性，雙方都放出不大可能達成協議，但兩國元首會面將打開重啟談判的大門，基於中美要求南轅北轍，這種邊打邊談的局面隨時會以年計。豈料努姆欽又突然說協議已完成90％，令市場大為驚喜。但要留意，協議的內容才是重點，大概率還是使用一些較「虛」的字眼，結果與市場預期分別不大。當然，只要中美不再將貿易戰升級，甚至推遲提高關稅，對股市來說已是頗大的利好。

鮑威爾認為貿易戰帶來不確定性，減息的理由更加充分，但強調不應跟隨市場短期情緒，試圖淡化7月份減息可能。要留意，市場認為7月份依然100％會減息，只是預期大幅減息50點子（100點子等於1厘）的機會，則由40％降至約23％。當局沒想像中鴿派，加上新公布的經濟數據欠佳，美股周二跌近1％，但中港股市跟隨低開很快見支持，只是回升力度也不強，重磅股都是靠穩為主。

恒指成功測試頸線 有力重上29000點

值得留意的，是港股彈升幅度已大，但面對充滿變數的習特會、聯儲局沒預期鴿派等因素，恒指在28,000點也有頗強承接，格局似整固後再上，多於反彈完成再展跌浪。走勢上，恒指昨日未有回補裂口便回升，成功測試頸線支持，除非G20峰會期間出現重大利淡，港股中線應有力上試29,000點至30,000點。

昨日表現較強是醫藥股。美國再有大型藥廠併購，AbbVie斥資630億美元收購Allergan，本港上市醫藥股普遍上揚，升幅介乎2%至4%。在併購消息前，個別醫藥股近期偏強，例如中生製藥（1177）和三生製藥（1530），雖然在跌市中也有跟隨，反彈力度也強，對好消息也反應正面。

研發產品陸續應市 中生製藥中線挑戰10元

中生製藥日前宣布，與中山康方生物成立合營，共同開發重組人源化抗PD-1單克隆抗體AK105。AK105已在中國開展一線治療鱗狀和非鱗狀非小細胞肺癌的臨牀3期試驗，與恆瑞、信達、百濟等進度十分接近。由於肺癌是最大的腫瘤市場，該合營也令市場對集團前景更為樂觀。中金預計2019至2021年集團每年將會獲批超過15個新產品，研發管線產品將在未來6至8年實現200億人民幣的峰值銷售額。

走勢上，中生製藥8.2元阻力頗大，過去1年都受制於這個關口。但集團已初步消化了集中採購新政的影響，隨着研發產品陸續應市，市場會對增長前景看法正面，破位的機會不小，中線有機會上試10元。

[張兆聰 還看今朝]

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