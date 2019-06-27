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經濟
2019年6月27日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
廉署拘港交所IPO部門前高層 懷疑涉貪 證監搜兩家保薦人
楊金隆2013年入職 前任中小盤股研究部主管
證監：正特別檢視港交所處理上市方式
澳門賭場引AI 大數據 鎖定「易輸錢豪客」
抽佣穩定 德州撲克成賭廳新財路
創興瞄準大灣區 承按港人內地物業 條件須供滿 先攻深穗住宅市場
港銀內地貸款 特定分類比率上升
新增兩行撤結餘門檻 穆迪：或損評級
金融學院揭幕 培訓業界領袖
華為：業務均合法 美制裁無大影響
羅兵咸下調港零售預測 全年料跌5%
沽空機構GMT狙擊信義系 質疑內地業務真偽 信義：指控無根據
中集車輛中梁控股今起招股
鮑威爾為減息預期降溫 道指早段向上 半導體板塊揚升
比特幣逼近1.3萬美元 再創去年1月以來新高
歐盟與瑞士政治爭端 恐波及金融市場
張兆聰﹕已消化採購新政 中生製藥展升浪
梁志麟﹕油價有支持 加元勝澳紐
盧志威﹕大公司股票更受惠低息
李曉佳﹕港銀加定存息與逃犯條例
技術取勝﹕嘉里物流反覆向好
羅康瑞朱玲玲為10對新人證婚
七成「三文治世代」願助子女上車
劉思明﹕港股牛皮 建材股未炒完
周顯﹕招股書寫得差有因
湯文亮﹕共享土地是罪惡根源
啟德海景地呎價1.8萬 1個月跌8％ 潤地保利財團逾129億奪標 金額仍創跑道區紀錄
潤地去年59億購壽臣山地創新高
高力料啟德商廈 4年後呎租達50元
OMA OMA周日首輪賣229伙
買賣合約無顯示回贈 新地：無違例
映灣園實呎9623元 屋苑近半年新低
單位「三尖八角」靠裝修拉直大廳
瑞銀陳敏蘭分析星港兩地樓市：星洲曾收緊移民穩樓價
星地產股折讓較大 較港同業更吸引
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技術取勝﹕嘉里物流反覆向好
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【明報專訊】招金8.3元料有支持（圖）
聯塑5.9元阻力較大（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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廉署拘港交所IPO部門前高層 懷疑涉貪 證監搜兩家保薦人
楊金隆2013年入職 前任中小盤股研究部主管
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