李曉佳﹕港銀加定存息與逃犯條例

觀察佔中運動與今次修例風波，財金官員的態度，可以說是相當鮮明的對比。5年前即使未見有任何撤資的個案，多名財金官員都相當高調地提醒大家，佔中可能會引致走資；然而今次金融界出現真實的走資個案，官員反而不顯得緊張，財政司長陳茂波至昨日仍表示，看不到資金明顯流走的情况。

財金官員暗地關注「逃亡潮」

但金融界人士透露，金管局近期一直與銀行保持溝通，交流客戶資金轉移的情况。而陳茂波在早前修例風波的高峰期間，不時向銀行界查詢私人銀行客戶開立離岸戶口的情况，甚至要求業界向客戶派「定心丸」，向客戶講解，呼籲客戶不需要擔心修例的事。有私人銀行家笑說，財爺的要求實屬無理，因為高淨值客戶都是銀行的「老細」，他們喜歡把錢搬到哪裏就搬到哪裏，除非涉及犯法行為，銀行甚少過問甚至干預，更遑論要銀行界幫手做政府該做的事，解釋修例的問題。

3至4月已見富豪走資

官員表面淡定，暗裏慌張，事緣銀行界確實見到走資情况，而且早在3至4月已出現。不少富豪相信一旦成功修例，他們在香港的財產將面臨很大的風險，隨時因觸犯內地法例而被凍結，因此紛紛開立離岸戶口，把財產從香港轉移至海外。銀行界指，最有錢的一批富豪早就在歐洲多國有戶口，主要是瑞士、盧森堡等。而近月查詢開戶的，多是次一批富豪，資產總值大概在數千萬至億元的階層，而且財產轉移的主要目的地是新加坡，因為地理位置與文化亦較相近。

難怪近日銀行搶加定期存款利息，尤其是大型國際性銀行匯豐及渣打。以往存息戰一般集中在中小型銀行，大行反而會滯後，因為大行有龐大客戶基礎，不愁資金來源。但近月匯豐及渣打倒過來帶頭加存息，中小行反而不太熱衷，據了解即使是發鈔行本身，亦見資金外流導致銀根緊絀。

大行帶頭加存息罕見

有財資界人士指，港元資金緊張，主要是因為臨近半年結、上市公司派息期及新股密集期，而走資潮可謂「錦上添花」。這次政府的修例建議，不單止撞正貿易戰及G20峰會臨近，在純粹財經界的角度看，亦顯得時機不對。

[李曉佳 財經澡堂]