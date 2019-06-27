盧志威﹕大公司股票更受惠低息

道指在27,000點多次被壓住，同樣的情况亦出現在標普500指數身上，至於納指和羅素2000指數暫未能重上高位，走勢十分落後。從市寬指標可以看到，4月挑戰高位之時，大約有65%股票在200天線之上，而今次雖然有道指創新高，最高時只有約60%股票在200天線以上。用50天線作指標的話，數據會更差，3月之時有90%的股票在50天線以上，4月已跌至約75%，今次指數重上高位，最高也只有約60%股票在高位，以市場氣氛而論，投資者入場不算十分積極。

利率轉向 引致升市

由於今次升市，不是由經濟數據或基本因素帶動，主要因為利率急轉向，年初多種分析以至利率期貨仍顯示今年會加息，但短短半年之間已經由炒加息變為炒減息，甚至有分析指會減息兩至三次，10年期債息由去年的3厘，急跌至現時2厘的水平，有看法指最終目標為1厘。

原本不吸引的回報率，在資金成本大跌下，變得有利可圖，故此資產會入場尋找質素平平，但回報率穩定的公司，成為推升股市的一大原動力，而這些受惠於低息的企業，往往是大公司，即使是中小型上市公司，亦未必借到平錢，長線而言變得強者愈強，我們選股亦要因時制宜。

[盧志威 美股搏擊]