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梁志麟﹕油價有支持 加元勝澳紐

【明報專訊】為期兩天的G20峰會將於明日展開，市場關注中美能否藉此修補破裂的關係。由於美方表明無意讓步，料雙方不會取得實質成果。即使雙方有意重啟談判，但預期談判只會拖拉一段長時間，因此投資者不宜寄望市場氣氛改善可令避險貨幣日圓高位回落。技術上美元兌日圓處於下降通道，料後市反覆下試106.80。

近日美匯指數跌穿月初低位96.5，短線有機會下試95.7，但要留意利率期貨顯示市場預期聯儲局將於7月及9月連續減息。縱使美國經濟增長放緩，但未見大幅減息的必要。因此，市場有機會對減息預期過高，將限制美元再跌空間。

德通脹料弱 歐元再升機會微

歐元區今日公布6月份各項信心指數，由於歐股本月由低位回升，料信心指數於低位回穩，但不足以反映基本面改善。德國今日亦會公布通脹數據，料商品價格疲弱下，通脹難以回升。技術上歐元已升穿月初高位1.1350，短線可接近1.1450，但再升的機會不大。市場繼續觀望英國保守黨黨魁選舉，要留意前外相約翰遜的支持度略為回落，令選舉的變數增加。暫時英鎊缺乏方向，後市於1.26至1.2820上落。美元兌瑞郎技術上出現超賣，將限制匯價再跌空間，料短線於0.97至0.9840上落。

商品貨幣方面，市場觀望澳洲儲備銀行下周公布議息結果。雖然今次再減息的機會較低，但基本面未見改善，加上亞洲經濟不明朗，料當局維持鴿派政策取態，年底前再減息的可能性甚大。雖然美元回落支持澳元反彈，但預期匯價受制於月初高位0.7020並反覆向下。紐元則於0.6550至0.67上落，要留意今明兩日公布的商業及信心指標。

加元相對澳紐元走勢較佳，始終美伊關係緊張及市場憧憬油組可順利延長減產協議，將對油價低位有支持；加上加拿大是少數未見減息壓力的國家，將支持加元後市，料美元兌加元可下試1.3080。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[梁志麟 匯萃通]

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