歐盟與瑞士政治爭端 恐波及金融市場

兩地股市互通面臨停止

歐盟正試圖將大約120條與瑞士的雙邊條約，變為一個「體制框架」，要求瑞士自動採納一些歐盟法律，被瑞士拒絕。在與英國進行脫歐談判之際，歐盟對瑞士的立場也變得更為強硬，以免給英國更多讓步空間。瑞士政府一再表示，不會倉卒簽署任何協議。若瑞士與歐盟未能在本月底前達成共識，瑞士企業的股票可能只能在瑞士本土交易。倫敦證交所（LSE）、英國證券交易所Aquis Exchange和瑞銀等宣布，可能會在下周被迫從英國平台撤下瑞士股票。

按市值計算，瑞士企業在Stoxx 50指數成分股的佔比達五分之一，令股市可能面臨波動。不過有歐盟國家外交官稱，歐盟在限期屆滿後，或暫時允許瑞士股票在歐盟內交易。雀巢和諾華發聲明，認為歐盟的限制不會對其股票產生重大影響。

（綜合報道）

[國際金融]