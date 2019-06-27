比特幣逼近1.3萬美元 再創去年1月以來新高

今年以來升近兩倍半

加密貨幣技術分析師Josh Rager稱，比特幣的升勢仍然強勁，若升穿14,200美元大關，將可望挑戰2萬美元再創新高。Adaptive基金研究主管David Puell亦認為，只要突破1.4萬美元關口，比特幣短期內可望創歷史新高。不過商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，對冲基金和基金經理上周在CME比特幣期貨所持有的短倉合約數量，較長倉多出14％，反映比特幣沽壓增加。

近期的升勢很大程度是由facebook（fb）擬於明年推出加密貨幣Libra（天秤）推動，市場人士盼Libra普及化有助比特幣等加密貨幣邁向主流。不過G20的金融穩定委員會（FSB）和英國金融行為監管局（FCA）均表示，若未經嚴格審查，不會允許Libra推出。FCA稱，正與英倫銀行和英國財政部就Libra推出展開磋商，因其潛在影響極大，fb需提供更多細節。法國和德國的央行也對Libra表示關注，認為其應受到規管。法國將成立特別工作組，研究如何監管Libra在內的加密貨幣。

（綜合報道）

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