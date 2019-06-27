鮑威爾為減息預期降溫 道指早段向上 半導體板塊揚升

美國總統特朗普昨再批評聯儲局主席鮑威爾的貨幣政策過緊，直斥鮑威爾「做得不好」，應降低利率與中國競爭。他甚至聲言應由歐洲央行行長德拉吉取代鮑威爾，出任聯儲局主席。面對環球經濟前景惡化，歐洲央行上周暗示最快在7月推出新的刺激計劃。同樣基於增長前景惡化的擔憂，聯儲局上周的議息聲明也刪去了對貨幣政策保持耐心的描述，為減息開了綠燈。

特朗普﹕鮑威爾應由德拉吉取代

不過特朗普仍然嫌聯儲局反應太慢，繼續向鮑威爾不斷施壓，鮑威爾周二重申聯儲局政策的獨立性，稱政治並非考慮減息的因素。他沒有透露是否即將減息，但強調貨幣政策不應為個別數據，或市場情緒的短期波動而作出過度反應。市場解讀其言論試圖為過度的減息預期降溫。

他說，許多聯儲局官員判斷，採取更為寬鬆的貨幣政策的理由已加強，官員正就美國貿易政策的不確定性會否導致經濟放緩及減息議題展開討論。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員認為7月減息的概率仍然達百分百，但大幅減息半厘的概率已降至兩成左右，溫和地減息四分之一厘的概率在七成以上。美匯指數昨曾反彈至96.3。美國10年期國債孳息率回升至2.03厘。

市場估計下月減息半厘機會降

聯儲局內的大鴿派、在上周議息會議支持即時減息四分之一厘的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德透露，最近數月白宮諮詢他是否有意改任聯儲局理事，被他拒絕。彭博早前引述知情人士稱，白宮法律顧問辦公室曾研究把鮑威爾降職為聯儲局理事，再由其他聯儲局理事取代其主席職務。若要成為聯儲局主席，需先成為聯儲局理事，再由聯儲局理事互選成為主席。CME Group利率期貨數據顯示，交易員預期明年4月前合共減息1厘。

美庫存大減 油價升逾2%

此外，美國能源信息署（EIA）公布，上周原油庫存大減1280萬桶，為2016年9月以來最大跌幅。庫存銳減，加上中東地緣政治形勢緊張，刺激國際油價升逾2%。紐約期油曾逼近每桶60美元關口，布蘭特期油高見每桶66.85美元。

（綜合報道）

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