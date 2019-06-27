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中集車輛中梁控股今起招股

【明報專訊】由中集集團（2039）分拆的中集車輛（1839），以及內房商中梁控股（2772）今日起招股。據招股詳情，兩隻新股將分別在7月11日和7月16日於主板掛牌上市。其中中集車輛引入山東玲瓏輪胎股份及上汽集團為基礎投資者，兩者共認購8500萬美元（約6.63億港元）股份。

會計師事務所畢馬威公布《中國內地和香港IPO市場2019年中期回顧》，指本港IPO市場在今年上半年由生命科學行業帶領，共募集161億元資金。畢馬威又預料2019年全年，本港新股總集資規模將超過2000億元，總數將達200宗；惟預測並未計算市場傳言即將來港第二上市的內地電商龍頭阿里巴巴。

報告指出，香港IPO市場在上半年集資額達695億元，僅次於紐約證券交易所和納斯達克，位列全球新股市場第三。畢馬威中國資本市場主管兼合伙人劉國賢預料，若阿里巴巴來港第二上市消息屬實，集資額將達200億美元（約1561.73億港元），並將帶領本港重回全球新股市場的首位。

畢馬威料今年港新股集資2000億

報告又提及，香港在上半年有74宗新股上市，但數字與該行預期本年度新股上市的總數仍有距離。畢馬威資本市場諮詢組合伙人劉大昌表示，現時正在排隊上市的IPO申請有近190宗，加上新股市場下半年的表現一般較上半年好，故該行仍維持其全年預測。

相關字詞﹕中集車輛 中梁控股 阿里巴巴 新股市場 新股上市 畢馬威

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