沽空機構GMT狙擊信義系 質疑內地業務真偽 信義：指控無根據

明報記者 陳子凌

GMT的報告指出，沒有證據顯示信義玻璃過去有從內地匯款到香港作派息用途，而且與其他本港大多數高息股不同，信義的股息似乎完全透過發行港元債，以及在境外出售資產去獲得資金支付。報告舉例，信義玻璃上星期便以9%折讓價，配售旗下信義光能（0968）3.14億股，套現11.775億元，認為此舉令人大感意外。

指靠發債售股獲取派息資金

報告稱，這種情况導致信義玻璃的在岸現金大量增加，而離岸債務大量增長，令人擔憂的是，信義玻璃這種模式與過去其他上市公司財務欺詐手法類似，例如虛增現金流或資產。報告又指出，曾多次聯絡信義玻璃，但沒有得到回覆，認為信義玻璃存在高度會計風險，建議投資者避開或沽空該股。

信義能源派息率高 被指「高息養母」

信義系4家上市公司昨日表現各異，信義玻璃收報8.24元，升0.61%，同系信義光能收報3.69元，跌0.81%；信義能源（3868）跌0.44%，收報2.27元；信義香港（8328）升0.71%，收報1.41元。

信義玻璃2005年來港上市，過去幾年頻將業務分拆，包括2013年12月將子公司信義光能分拆上市，2016年就將從事汽車玻璃業務的信義香港於創業板上市，去年信義光能打算分拆子公司信義能源，後因市况原因暫停，今年二度申請分拆，於5月底上市，成為系內第四間上市公司。

為吸引投資者，信義能源採取高派息率政策，同時又表示集資所得部分會用作購買信義光能的資產，此舉曾被指有「高息養母」之嫌。