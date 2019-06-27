華為：業務均合法 美制裁無大影響

胡厚崑不肯透露華為手上50份5G商用合約中，有多少是在美國商務部列其入黑名單後簽署，只表示美國政府已經干擾公司頗長時間，但集團仍發展得相當不錯，所以未有刻意在上述時間點統計新合同數目。

美國與其他西方國家關係緊密，但華為參與28個歐洲國家的5G商用網絡建設，問及華為如何說服當地客戶，胡表示，其手機設備等早在4G年代已進軍歐洲，而且當地客戶考慮到5G穩定性問題，若不採用華為產品，5G網絡將延遲1至2年才推出，而且華為產品具價格優勢。

基於美國禁令，日後華為手機或不能使用安卓系統，胡表示，不方便披露自家系統「鴻蒙」進度，亦無上市時間表，集團一向積極參與安卓平台，若最後無任何辦法，才會考慮其他方案。

他又稱，目前任何與供應商體系及客戶之間的交流均是合規合法。