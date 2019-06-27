金融學院揭幕 培訓業界領袖

金管局副總裁阮國恒表示，香港金融行業有充足的行內訓練，但未有金融業的領袖訓練，業界人士較着重公司的營運，他希望透過金融學院可協助業界人士掌握未來金融業發展，如科技、反洗錢、系統性金融風險等。學院在下一季會邀請為銀行、保險、證券、專業人士的高級管理層和人才成為會員，並舉辦研討會、工作坊和小組討論，邀請來自世界各地金融領袖與會員交流，未來會員人數將穩定在約200名。

王冬勝：助業界發展未來技能

匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝表示，香港金融學院在協助行業發展未來技能、應對可持續發展等挑戰方面，擔當重要角色，讓本港的金融人才利用創新科技，以及跨地域、跨行業協作，創造經濟增長新動力。中銀香港（2388）總裁高迎欣表示，成立金融學院將有助拓寬金融業人才的國際及跨界別視野，促進金融業及學術界在應用金融研究等方面的跨界別合作。

此外，金融學院昨日亦舉行院士頒授儀式，向金管局前總裁任志剛、港交所主席史美倫等金融界領袖頒授院士榮銜。