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新增兩行撤結餘門檻 穆迪：或損評級

【明報專訊】繼三大發鈔行先後取消最低結餘的收費後，恒生銀行（0011）及東亞銀行（0023）昨日亦宣布，自8月1日起取消部分戶口的低結餘服務月費，但兩者均保持高級別理財戶口的收費不變。

恒生東亞取消部分低結餘服務月費

恒生銀行表示，取消「優進理財」、綜合戶口以及個人港元儲蓄戶口的低結餘服務月費，現時優進理財的入場門檻為20萬元，若不足20萬元將收取30元至120元月費。而個人港元儲蓄戶口，一旦每日平均結餘少於5000元，會收取50元月費。所有個人戶口客戶現時每月透過分行櫃位辦理多於50宗交易，亦會收取每宗30元交易費。但8月1日起上述收費會取消。不過，入場門檻為100萬元的「優越理財」戶口，則保留低結餘收費，由40元至340元。

東亞銀行則取消一般個人帳戶及i-Account的低結餘收費，現時若上述戶口每日平均理財總值若低於5000元，將分別收取60元及50元的月費。不過，「顯卓理財」及「至尊理財」帳戶的每日平均理財總值要求及服務月費，維持不變。

恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺表示，恒生大部分個人銀行客戶將可受惠於取消有關收費。隨着客戶使用銀行服務的方式不斷轉變，該行會繼續提升服務，以配合客戶的需要及選擇。

外匯兌換及匯款服務費料同受壓

信貸評級機構穆迪表示，相繼有香港銀行取消戶口最低結餘服務費，或會減低銀行的收入及利潤，對其評級有負面影響。該行認為，面對虛擬銀行帶來的激烈競爭，傳統銀行不止在戶口服務費方面受到影響，外匯兌換及匯款等服務費亦會受壓。

相關字詞﹕穆迪 普及金融 虛擬銀行 東亞銀行 恒生銀行 低結餘收費

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