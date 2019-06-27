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創興瞄準大灣區 承按港人內地物業 條件須供滿 先攻深穗住宅市場

【明報專訊】不少港人早年都有到內地買樓，現在除了自住及出租，還有多一條出路——把內地物業套現。創興銀行（1111）昨日宣布，推出跨境物業按揭貸款服務，為港人提供內地按揭貸款，前提是該內地物業必須已經供滿，沒有承擔任何貸款。

可借樓價五成或200萬

創興銀行表示，跨境物業按揭貸款服務的首階段，將為香港永久居民在大灣區的兩個城市——廣州和深圳所持有的現契住宅，提供高達物業估價的五成或200萬港元（以較低者為準）。所謂現契樓，是指已沒有按揭、樓契在業主手上的物業。該行指出，內地物業的按揭還款期可長達10年，為港元住房按揭貸款，但沒有透露貸款的利率水平，僅稱「利率特惠」及申請手續費全免。

「足不出港」辦理審批

該行形容客戶可以「足不出港」辦理按揭審批及物業估價等程序，客戶可前往創興銀行香港任何分行申請及提交所需文件，全程簡化繁複流程，亦節省往返中港兩地時間。所需的文件主要有3種，分別是香港身分證、收入證明及物業的房產證。該行表示，推出此服務是為切合香港居民在中港兩地的理財需要，隨着粵港澳大灣區建設的推進，未來將逐步拓展在大灣區其他城市的跨境物業按揭貸款。

現時僅有少數銀行有提供跨境按揭服務，涉及內地的按揭更少，據公開資料，工銀亞洲及招商永隆有相關服務。據了解部分大型銀行亦有提供內地按揭，但主要是由內地分行處理，客戶不能在香港遞交申請。是次提供內地物業按揭的創興銀行，母公司為廣州越秀集團，在廣州、深圳、汕頭及佛山等地均有分行或支行，但處理內地物業按揭貸款的是香港分行，所貸出的資金亦是港元，實屬罕見。

暫僅工銀永隆有類似服務

但有銀行界人士指出，隨着香港逐漸與大灣區其他城市融合，加上廣東省不少地區的樓市有投資的需要，港人對跨境按揭的需求亦漸大。

另外，為配合大灣區規劃，香港銀行界亦正摩拳擦掌，準備更多的跨境金融服務，例如正待監管批准的「理財通」及「保險通」，讓兩地居民可買賣對方的理財及保險產品。而早前亦有銀行推出跨境開戶服務，讓港人可以在香港的銀行分行辦理開立內地戶口的手續。

明報記者 廖毅然

相關字詞﹕按揭 大灣區 跨境金融 創興銀行

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