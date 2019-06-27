經濟
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抽佣穩定 德州撲克成賭廳新財路

【明報專訊】澳門博彩及賭廳業界，因應罕見大量供應淨贏率較低的百家樂賭枱，吸引不少中外賭客垂青及落注，務求一博試試運氣，間接促進當地博彩收入冠絕全球。但是在博彩稅負較重，加上部分貴賓博彩生意外流，亦觸發業界需要運用新手段爭取收入及改善盈利。除了引進更好的賭場硬件及基建，部分賭場亦部署引進更多科技，甚至在海外設點，近期更見賭廳業界如太陽城及鉅星引進近年漸受歡迎的「德州撲克」，另開新門路，非純讓百家樂專美。

過往博彩業界主要透過金碧輝煌的賭場酒店及硬件吸引遊客，但隨着可建新場的用地買少見少，加上博彩收入難如過往般大升，已見有業界投資科技，用於掌握賭場生意分佈，務求在賭枱開關調配上達到效益最大化，提高每張賭枱日均收益率，並減少賭客「出千」、風險偏重及集中於小量個別賭枱身上。

抽佣提成3%至5% 毋須如傳統賭枱靠運氣

科技投資對平均淨贏率約2.8%的百家樂賭枱為主的澳門博彩市場，變得日益重要。賭場藉此更早掌握可能會大額下注的貴賓動向，提供更殷勤的招呼，吸引豪客再臨，甚至願意留在賭場更長時間，變相增加生意。

此外，博彩業界更投其所好，個別賭廳集團如太陽城更進軍越南及不同市場，開設新的度假村及貴賓廳，盡攬愛出遊的貴賓豪客。另業界更在近年開發更高贏率的賭枱遊戲，以及增加新遊戲品種，令賭客保持新鮮感。近年更有貴賓廳集團鉅星，在原屬澳門博彩（0880）經營的賽馬會娛樂場所在的澳門馬場傍之羅斯福酒店中場，改建成提供名表鑑賞服務的德州撲克俱樂部，開設5間貴賓房。隨着德州撲克愈來愈受賭客青睞，賭廳因此毋須如經營傳統賭枱般純靠運氣，轉為抽佣提成3%至5%，新增穩定的財路。

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