經濟
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澳門賭場引AI 大數據 鎖定「易輸錢豪客」

【明報專訊】澳門賭場經營商愈來愈講究高科技應用，據彭博社報道，當地博彩公司已經引進人工智能（AI），透過隱蔽閉路電視、人面識別技術、設有射頻識別（RFID）的籌碼，以及特別設計的百家樂枱收集資料，運用AI鎖定有較大機會「輸大錢」的賭客。報道引述消息表示，金沙中國（1928）及美高梅中國（2282）已經使用部分科技到以數百計張賭枱，並且有意增加覆蓋的賭枱數目。

報道表示，金沙及美高梅最近已獲澳門監管批准引進新科技，當中金沙有意使用若干科技到更多賭枱上，數目將超過1000張計。至於永利澳門（1128）、銀河娛樂（0027）及新濠國際（0200）旗下的新濠博亞，亦正與供應商討論引進科技，不過3家公司未有回應。

除六大賭牌擁有人外，太陽城（1383）有意在越南大型綜合度假村內賭場，利用RFID技術到籌碼、賭枱收集客戶相關數據。隨着引入更多新科技，將有助賭場易於分辨哪些是豪賭「大客」、哪些純粹想休閒度假。太陽城執行董事盧啟邦表示，該公司會在旗下新的越南會安的綜合度假村內，使用從事人工智能的Walker Digital的科技。他更指出，公司會為那些在參與更多博彩而能夠承受賭輸的客人，提供一餐免費的餐飲服務。

目前拉斯維加斯賭場主要利用內置RFID籌碼，避免客人盜取籌碼至賭場外，甚至有助防止賭客「出千」及阻截賭客「賭枱底」。現時市面供應賭場人工智能技術供應商，主要為Walker Digital、Dallmeier及日本Angel Playing Cards。

銀娛：已聘員工分析會員數據

銀娛發言人表示，暫時未有聽聞管理層特別提及在更新或提升設施時，會引進哪些科技。但發言人稱，銀娛旗下優越會會員卡，結合數據庫運作下，集團已經聘用分析員隊伍，分析收集到的數據。

澳博：提高營運效率 理論上可賺多些

澳博（0880）副主席及行政總裁蘇樹輝表示，賭場內的監察系統，可以即時監察賭場生意分佈、哪些遊戲受歡迎，以及透過觀察收入有否不尋常變化評估是否有人「出千」。他認為，博彩公司可以較廉宜的科技系統做運算，提高營運效率，理論上最終可讓賭場賺多些。

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