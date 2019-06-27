證監：正特別檢視港交所處理上市方式

港交所行政總裁李小加早前被問及有關事件時，就曾強調對上市制度充滿信心，並會繼續加強監管，但又表示「再完美的制度，我們都不可能完全杜絕蛀蟲」。

事實上，有指今次港交所爆出有前高層涉嫌收受利益，協助企業上市，事件牽涉到港交所的上市機制。目前企業向港交所上市部遞交上市申請後，會交由上市審批部門（Vetting Team）負責處理，據了解，上市審批部主要分成兩組，之前分別由楊金隆及史琳兩名主管負責，一般上市申請會透過隨機抽籤形式決定由哪一組處理，以避免特定申請可事先決定落入誰人手上，惟實際執行上卻不一定需要抽籤，兩組之間有時候亦可互相商討，甚至在某一組工作太多時，交由另一組負責新申請。

梁定邦：招生意與審批存衝突

證監會前主席梁定邦回應本報查詢指出，今次事件主要是港交所前高層在上市申請審批過程中涉嫌貪污，不代表港交所作為交易所同時負責新股上市審批之間有利益衝突。不過，他認為，港交所的角色，當然希望有更多公司來港上市，但同時又要訂立一套高標準的上市規則，兩方面存在衝突。

他又稱，留意到近日港交所審批上市申請比較嚴格，拒絕理由大多為不適合上市，不過未必與事件有關。