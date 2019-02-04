廉署拘港交所IPO部門前高層 懷疑涉貪 證監搜兩家保薦人

Webb：「合適性」屬主觀判斷 易引貪腐

獨立股評人David Webb表示，港交所近年審批公司上市時強調的「合適性」屬於主觀判斷，容易引來貪腐行為。David Webb又批評，港府在2003年駁回專家小組有關削減港交所上市審批權，以減少利益衝突的建議，間接導致港交所作為牟利機構，卻擁有監管的權力。

港交所：沒調查公司或其他員工

港交所昨日表示，獲悉廉政公署正調查一名涉嫌舞弊的前員工，違規行為據稱在其任職港交所期間發生，並指廉署沒有調查港交所或港交所其他員工。港交所稱，對各項業務均保持最高標準的誠信及專業操守，高度重視今次事件，將會確保事件得到徹查，全力協助廉署及證監會調查。

證監及廉署今次行動中，已搜查了兩家保薦人公司的辦事處、兩家上市公司及一家財經印刷公司的辦公室。廉署稱，懷疑「寒山」行動中被捕人，在今次搜查的兩家上市公司上市申請審批過程中，涉及貪污及公職人員行為失當。由於目前正在調查，證監及廉署不會作出進一步評論。

根據目前香港上市機制，主板及GEM（前稱創業板）上市申請流程大致相同，均需要經上市部作第一步審批，其中最大分別在於GEM不需要接受上市委員會聆訊。有熟悉上市流程的消息人士曾透露，上市審批部門主要分成兩組，處理不同的上市申請，小組審閱文件後會發出回覆，主要是就一些問題向申請者提出詢問，在獲得圓滿答覆後，主板上市申請會交上市委員會作進一步審批，GEM上市申請則會直接「過關」。

上市部人員倘避重就輕 可助申請人過關

該名消息人士稱，事件核心或在於上市部審批的答問過程，即使是需要上市委員會審批的主板上市申請，由於大部分討論是基於上市部初審意見文件進行，若上市部負責人提交的意見文件，對個別上市申請人的問題避重就輕，便會提高上市委員會通過的機會。雖然審批部門分成兩組，但因應小組手上待處理申請個案太多，或令新申請個案可交予特定團隊處理，或給有心人從中有機可乘。

明報記者 蕭嘉聰