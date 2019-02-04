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廉署拘港交所IPO部門前高層 懷疑涉貪 證監搜兩家保薦人

【明報專訊】廉政公署昨日公布，與證監會於周日（6月23日）展開名為「寒山」的聯合行動，搜查多家保薦人、上市公司及財經印刷公司辦公室，並拘捕港交所上市部首次公開招股審查組的一名前聯席主管及兩名相關人物，懷疑他們在兩家上市公司的上市審批過程中涉及貪污及公職人員行為失當。據了解，該名前高層為2013年加入港交所，今年5月中以家庭原因辭職的楊金隆（見另文）。

Webb：「合適性」屬主觀判斷 易引貪腐

獨立股評人David Webb表示，港交所近年審批公司上市時強調的「合適性」屬於主觀判斷，容易引來貪腐行為。David Webb又批評，港府在2003年駁回專家小組有關削減港交所上市審批權，以減少利益衝突的建議，間接導致港交所作為牟利機構，卻擁有監管的權力。

港交所：沒調查公司或其他員工

港交所昨日表示，獲悉廉政公署正調查一名涉嫌舞弊的前員工，違規行為據稱在其任職港交所期間發生，並指廉署沒有調查港交所或港交所其他員工。港交所稱，對各項業務均保持最高標準的誠信及專業操守，高度重視今次事件，將會確保事件得到徹查，全力協助廉署及證監會調查。

證監及廉署今次行動中，已搜查了兩家保薦人公司的辦事處、兩家上市公司及一家財經印刷公司的辦公室。廉署稱，懷疑「寒山」行動中被捕人，在今次搜查的兩家上市公司上市申請審批過程中，涉及貪污及公職人員行為失當。由於目前正在調查，證監及廉署不會作出進一步評論。

根據目前香港上市機制，主板及GEM（前稱創業板）上市申請流程大致相同，均需要經上市部作第一步審批，其中最大分別在於GEM不需要接受上市委員會聆訊。有熟悉上市流程的消息人士曾透露，上市審批部門主要分成兩組，處理不同的上市申請，小組審閱文件後會發出回覆，主要是就一些問題向申請者提出詢問，在獲得圓滿答覆後，主板上市申請會交上市委員會作進一步審批，GEM上市申請則會直接「過關」。

上市部人員倘避重就輕 可助申請人過關

該名消息人士稱，事件核心或在於上市部審批的答問過程，即使是需要上市委員會審批的主板上市申請，由於大部分討論是基於上市部初審意見文件進行，若上市部負責人提交的意見文件，對個別上市申請人的問題避重就輕，便會提高上市委員會通過的機會。雖然審批部門分成兩組，但因應小組手上待處理申請個案太多，或令新申請個案可交予特定團隊處理，或給有心人從中有機可乘。

明報記者 蕭嘉聰

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