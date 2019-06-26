百達：前景未明 增持現金 仍看好中港股票 料內地經濟第四季反彈

David Gaud稱，近期環球市場迎來兩大利好消息，分別是中美元首確定會在G20峰會上會面，縱使短期內難促成協議，但再次對話亦是良好信號，其次是歐洲央行行長德拉吉「放鴿」，相信有助市場流動性。他指，全球製造業經理人採購指數（PMI）和新訂單都有復蘇迹象，亞洲整體通脹率仍處於約3%水平，低於歷史中位數，令央行憂慮，但已接近通脹的轉捩點。

聯儲局釋出偏向鴿派信號，市場的減息預期升溫，David也估計未來12個月聯儲局會減息兩次。他又料在減息後，隨着流動性改善，一直落後的中小型股表現或見突出。不過，他稱有一點市場仍要觀察，就是美元走勢，今年各國經濟表現的分野，造就了美元延續強勢，但表現差距已收窄。

中港股可留意健康房託股

在眾多不明朗因素影響下，百達財富管理增持現金，降低了股票和債券比例，但從個別市場看，認為中港股票還有機會。David稱中國基本因素正在改善，料經濟於第四季可望反彈，並隨着中央還有空間再推刺激經濟政策，加上推出各行業的改革，有望成股市動力；他稱，當中的健康護理股為值得投資的板塊，指龍頭企業已可自行生產新藥，未受仿製藥有關政策影響，部分龍頭首季表現強勁，如非受政策改革影響，本身會進一步提高持倉。

他亦建議投資者可考慮房託股，指其槓桿水平較低，股息率又吸引，平均達到5厘至7厘，或許估值不便宜，但他指房託股在低息環境中表現的確較好。另外，雖然近期澳門賭收有倒退，但指香港有逾八成人全年會到訪澳門最少一次，反觀中國主要城市的相關比例不多，意味增長潛力強；加上現時中美關係惡化，內地旅客或由美國轉移到訪澳門，故看好個別濠賭股，並指派息亦吸引。

施羅德：經濟放緩期 股票多跑輸

人民幣今年備受下行壓力，但隨着近期中美貿易關係改善而稍為回穩。Gaud稱，中國日後經濟增長需由海外資金帶動，為了讓持人民幣及有關資產的國家安心，因此中央不會令匯價太波動，否則不利人民幣國際化。除非中美貿易戰再升級，令其他國際貨幣兌美元顯著貶值，否則估計今年人民幣「破7」機會不大。他也看好本地貨幣計價的新興市場債券，當中以亞洲特別吸引，若美國減息，這類債券將有更大增長潛力。

美國經濟衰退風險升溫，近期公布的數據都令人失望，備受市場關注，惟施羅德經濟師Martin Arnold認為，今次經濟放緩周期或有別於以往，指2008年金融海嘯至今的復蘇期為史上最長，隨着央行貨幣政策仍維持寬鬆，有可能令放緩時間較平均時期更長，並且不會以步入衰退作結，而是步入「長期滯脹」（Secular Stagnation）。如最終經濟沒有衰退，則正顯示央行政策成功實現了多年來目標，即經濟平穩增長，避免經濟走向膨脹或蕭條周期。

他又引用自1978年2月起，各項資產類別在美國不同經濟周期的表現，包括股票、國債、高息債、投資級別債和商品。數據顯示在經濟放緩時，股票表現最差，年均回報少於5%，而且波動更大，在這時期國債表現則勝於股票，以及投資級別債和高息債。不過，當步入經濟衰退時期，高息債表現則跑贏其他資產。

王俊騏 明報記者

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