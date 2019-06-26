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星洲客5億掃維多利中心一籃子單位

【明報專訊】港島東商業區發展成熟，天后舊樓收購活動亦見活躍。土地註冊處資料顯示，天后屈臣道維多利中心一籃子寫字樓單位於本月初易手，單位分別為4樓7室、6樓A室及5樓全層，面積由4261至30,480方呎，總樓面約46,241方呎，成交價5億元，折合呎價約1.08萬元。

上述新買家為Tin Hau Ventures Limited，公司董事為新加坡籍KHOO, FOO CHOY MARK，他過去曾收購上環文咸西街商廈。

中環頂級寫字樓租金貴絕全球

另世邦魏理仕發布《全球頂級寫字樓租金調查報告》，報告指全世界10大最貴寫字樓市場中，亞洲佔據6席，其中港島中環連續4年蟬聯「全球最貴頂級寫字樓」榜首，儘管租金增幅有放緩迹象，惟中環每方呎每年租金仍高達322美元，折合約2512港元。

至於亞、季軍位置，英國倫敦西區居第二名，每方呎每年租金222.7美元，折合約1737港元；九龍區則排第三名，每方呎每年租金208.67美元，折合約1628港元。

盈翠車位248萬沽 今年低位

中原地產區域營業經理陳輝麟表示，青衣盈翠半島5樓雙號車位，新近以248萬元成交，料為今年屋苑車位新低價；原業主2011年初以80萬元購入車位，持貨8年，帳面賺168萬元或2.1倍。

代理料工商舖價錢最多跌15%

近期樓市觀望氣氛濃厚，中原（工商舖）董事總經理潘志明指，環球經濟不穩，中美貿易摩擦加劇，加上本港政治事件，令投資市場添變數，預計工商舖市場將轉入調整期，工商舖整體成交量將顯著減少，預計做價將下跌10%至15%。雖然如此，但本港營商環境仍理想，工商舖市場仍會平穩發展。

相關字詞﹕盈翠半島車位 潘志明 全球最貴頂級寫字樓 維多利中心

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