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英皇申國瑞路建新式工廈 涉16萬呎

【明報專訊】政府重啟活化工廈政策，英皇國際（0163）將持有工廈，積極進行活化規劃，新近再就持有的葵涌國瑞路45至51號工廈TOPPY TOWER，向城規會申請放寬地積比，擬建一幢22層高新式工廈；城規會文件顯示，英皇申請發展地積比由9.5倍增至11.4倍，並准許作非污染工業發展，總樓面面積約16.25萬方呎。

新世界2.1億收購鴨脷洲舊樓

資料顯示，Toppy Tower早於2015年獲城規會批准重建為一幢酒店，提供249個客房。

事實上，英皇近月已就屯門及觀塘兩區工廈申請活化，其中屯門新安街寶泰工業大廈和山齡工業大廈，兩地盤將合併發展，興建1幢22層高新式工廈，總樓面面積約22.8萬方呎。與此同時，英皇亦計劃把觀塘新傳媒集團中心重建為29層高工廈，涉約14.4萬方呎。

另市區舊樓有價有市，有財團收購南區鴨脷洲大街舊樓。土地註冊處資料顯示，平瀾街6至8號（雙號）及鴨脷洲大街26至32號（雙號）共4幢舊樓，獲財團收購10個住宅及2個地舖，住宅收購價介乎686萬至2230.9萬元，另兩個地舖分別2500萬及7200萬元，共涉9700萬元，估計總收購金額涉逾2.1億元。

新買家為星樺投資有限公司，其註冊董事為鄭榮財（CHENG, WING CHOY），與新世界（0017）董事姓名相同，料新世界正進行收購。

料可重建3.6萬呎住宅

資料顯示，上述舊樓地盤佔地約4000方呎，而該地段現劃為住宅（甲類），最高發展地積比率為9倍，預計將可重建為約3.6萬方呎的住宅大廈，位置甚接近恒地（0012）發展的倚南。

相關字詞﹕舊樓收購 新世界 英皇 活化工廈

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