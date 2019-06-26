清水灣半島4房1488萬新高

中原高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳清水灣半島2座高層A室，實用面積1041方呎4房間隔，新近以1488萬元沽出，實呎14,294元，成交價創屋苑新高；原業主2000年底以451萬元購入單位，持貨逾18年，帳面獲利1037萬元，升值約2.3倍。

YOHO MIDTOWN 4房1580萬破頂

元朗新盤瑧頤今晚進行第二輪銷售前，同區YOHO MIDTOWN錄本月首宗成交。中原營業經理王勤學表示，上述YOHO MIDTOWN第9座中層B室，實用面積1029方呎、屬4房連套房間隔，以1580萬元獲換樓客承接，實呎15,355元，成交價創屋苑分層單位新高；原業主2015年以1202.8萬元購入單位，持貨4年，帳面賺377.2萬元或31%。

帝柏海灣3房呎價撲2.8萬

另奧運站帝柏海灣有3房戶，新近以2076萬元沽出，代理消息指，上述帝柏海灣第2座中層D室，實用面積744方呎，屬3房1套連儲物室間隔，以2076萬元售出，實呎27,903元，呎價屬屋苑標準戶新高；原業主2010年以1023萬元購入單位，持貨近9年，帳面獲利1053萬元或逾1倍。

公營房屋方面，代理消息指大埔富亨邨亨泰樓高層1室，實用面積443方呎，在自由市場以463萬元易手，實呎10,451元，成交價創屋邨新高；原業主2000年以20.9萬元（未補地價）買入單位，持貨逾18年，扣除補價後料獲利相當不俗。翻查資料，上述屋邨對上舊高價紀錄於去年7月錄得，有單位在自由市場以459萬元易手，即是次新成交價比舊紀錄高4萬元。

瓏門特色戶月租高見4.68萬

租務方面，屯門瓏門有頂層特色戶以4.68萬元高價租出；中原分行經理葉桂源指，上述瓏門3座頂層連天台特色戶，實用1135方呎，屬4房雙套間隔，天台設按摩池，新近以4.68萬元連車位獲租客承租，實呎41.2元；業主2014年底以1603.33萬元一手買入單位，租金回報率3.5厘。