嘉匯特色戶7200萬沽 呎價3.6萬

嘉匯上述最新成交，為2座37、38樓B室頂層複式戶，連一個車位，單位實用面積1986方呎連360方呎平台，成交價7200萬元、實呎36,254元。嘉匯2017初推出以來累售895伙、套現總額逾100億元。

珀居累沽10幢洋房套10億

英皇國際（0163）旗下屯門小欖洋房項目珀居，最新透過招標售出10號洋房，上述洋房成交價7300萬元，實用面積2831方呎，屬3房3套間隔，另連花園、天台，及備有私人泳池及雙車位，實呎25,786元。珀居去年中開售至今累沽10幢洋房，套現近10億元，現餘4幢洋房待售。

新盤本月錄15宗撻訂

內房萬科（1036）屯門掃管笏上源昨售出3個兩房戶，其中1A座6樓C單位，實用面積471方呎，成交價590.5萬元、實呎12,537元，項目至今累計銷售940個單位。

不過，據本報統計，主要新盤本月累積錄近15宗撻訂，碧桂園（2007）牽頭馬鞍山泓碧新錄1宗撻訂，為3座8樓G室、實用309方呎1房戶，本月中以704.2萬元成交，買家取消交易料遭沒收5%訂金涉逾35萬元。