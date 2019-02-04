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GRAND MONTARA周六曬冷推504伙 收逾6000票 本月一手成交料破千宗

【明報專訊】新盤混戰今個周末將由會德豐（0020）將軍澳日出康城GRAND MONTARA及永泰（0369）屯門掃管笏OMA OMA接棒，其中GRAND MONTARA周六將「曬冷」盡推全盤504伙成為焦點，市場人士料即日清袋機會甚大，帶動全月一手單位成交量勢突破1000宗水平。

明報記者 林尚民、許碧珊

繼上周四公布首張101伙價單後，GRAND MONTARA於上周六至昨日一連4日加推，最新5號價單涉100伙，單位實用面積366到789方呎，扣除最高22.5%折扣後，平均折實實呎15,672元，較首張價單13,999元高約12%。

會德豐地產常務董事黃光耀指，撇除樓層及景觀因素後，5號價單實質比4號價單加價1.15%，整張價單折實價計市值逾9億元。

若參照最新5號價單，其中一個實用736方呎的1B座18樓A室，扣除最高22.5%優惠後，折實1079.3萬元、折實實呎14,665元，而上周六公布的2號價單，同座同面積20樓A室，折實1034.9萬元、折實實呎14,062元，意味上述新推的18樓單位，比20樓賣貴約4.3%。

新價單個別單位提價逾4%

GRAND MONTARA全數504伙均已開價，折實平均實呎14,928元，1房單位折實價由572.9萬元起；如以折實價計，整批504伙總市值47.46億元，而折實800萬元以下單位有131個。

發展商同時公布銷售安排，全數504伙周六發售，大手買家最多可購4伙；市場消息指，樓盤過去5日累收逾6000票，超額11倍。

至於永泰屯門OMA OMA，昨晚加推3號價單涉50伙，折實平均實呎12,939元，較1號價單的12,463元高出3.8%。永泰表示，今次屬原價加推，今批單位實用面積351至750方呎，折實入場費456萬元，入場呎價則為12,757元，其中有45伙折實價在600萬元以下。市場消息指，OMA OMA過去5日累收約500張入票，以已開價198伙計，超額約1.5倍。

OMA OMA 36伙特色戶擬招標

永泰執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖指，項目8伙頂層特色連天台名為「SKY OMA」，其中實用1287方呎的1A座20樓A室，屬4房2套間隔，最快本周開始招標，估計意向呎價約3萬元。項目共提供36個特色戶，實用面積316至1659方呎，擬以招標形式發售。

御半山Ⅱ周六第三輪賣38伙

新地（0016）屯門御半山Ⅱ期繼今日次輪銷售18伙外，周六將以先到先得形式第三輪開售38伙，平均折實呎價1.6萬元；另新世界（0017）元朗瑧頤亦於今晚次輪發售85個單位。

相關字詞﹕新地 新世界 瑧頤 御半山ii期 永泰地產 會德豐 日出康城 新盤推售

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