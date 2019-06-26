陳德豪﹕角力持續 美股走強港股迷失

由上月開始計算，中美兩國貿易談判已停滯逾一個月，投資者希望這一次G20習特會能解決兩國的根本問題。如果談判成功，相信投資者憂慮將大大降低，但如果雙方談判沒有進展，相信特朗普會將額外向3500億美元的中國貨品加徵關稅，也會制裁其他中國科技公司，中國也應會作出反制措施，對環球經濟及股市百害而無一利。

市場避險 金價破1400

上星期另一重大事件便是美國聯儲局議息。市場進一步預期聯儲局將會減息，大大刺激了美國股市的走勢。上周美股三大指數齊齊向上，標普500指數更創下新高；亦因為減息預期，美元回軟，歐洲貨幣於低位反彈，歐元和英鎊分別升至兩個月及一個月高位。黃金也因美元回軟，加上美國伊朗之間的政治地緣風險，吸引資金流入，黃金價格上漲至5年高位，已經突破1400美元的位置。作為一種避險資產，相信美國與各國之間的交鋒，以及美元走勢，相信會在未來左右黃金的走勢。

北水湧入 市場仍迷失

香港方面，儘管北水連續31個交易日錄得淨流入，市場仍然缺乏方向。港股於6月已經反彈近5%，早着先機的投資者應會趁現在及早獲利，其他還未有進場的投資者也不會有過大的部署行動，這個星期的交易量仍會保持相對淡靜。G20峰會前港股應不會有太大的上落，這樣的僵局應會持續到會議完結後，市場才能重拾方向。

太平基業證券投資總監 facebook.com/ethanchanth

[陳德豪 對冲博弈]