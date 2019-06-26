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劉思明﹕招行傳聞似炒作 股價強勢趁低吸

【明報專訊】港股經過上周反彈後裹足不前，雖然有獲利盤湧現，但未有造成龐大沽壓，形勢並未轉差，可以趁調整吸納走勢轉好股份。

恒指昨低開65點後反覆向下，午後最多跌446點、低見28,066點反彈，收市報28,185點，跌327點或1.15%；國指跌1.92%。大市成交824億元，低於60天平均近一成半。恒生綜合中型股、小型股指數分別跌0.93%、0.79%，中小型股表現不差。據《明報》港股數據庫，升跌比率18比82，跌逾3%佔下跌股份不足一成；陽燭對陰燭為20比80，大市跌勢全面，但沒有明顯沽壓，只是個別行業跌幅較大（例如內銀板塊）。

舜宇中興倘守20天線 向好趨勢未變

本報數據庫追蹤的30個行業，有九成下跌，當中有三分之一跌逾1.3%、跑輸大市；原材料、科技器材約2%表現最差，其次航空、中資金融、家居用品跌近2%。科技股舜宇（2382）、中興通訊（0763）上周急升，逼近50天線後掉頭向下，倘若可以守住20天線，仍可保持向好趨勢，後市有望再次挑戰50天線阻力。

此外，之前提到5G概念股中表現落後的中國通信服務（0552），至今持續低迷，可以考慮換馬至股價從高位回落的中國鐵塔（0788）。中國鐵塔於5G概念股中能見度較高，股價表現領漲，上月低位回升，率先向上挑戰50天線。目前該股高位回落，回試50天線，一旦失守再跌，預料20天線（現約1.93元）也有良好支持。

5G概念股換馬至中國鐵塔

中資金融股昨成為焦點，招行（3968）、交行（3328）傳涉及美國法院對違反朝鮮制裁的調查案，拖累股價分別跌8%及4%，雖然兩行已否認因涉嫌違反任何制裁法律受到調查，但未能消除市場疑慮，反彈乏力。

招行料36元有承接

從目前資料，事件應該涉及一宗兩年前的案件，今年3月一審，而招行、交行涉及被要求協助調查取證，該行會否因拒絕配合而導致面臨被禁足美元清算渠道，有被炒作放大之嫌，尤其現時是G20峰會中美元首會晤前的敏感時刻。招行在中國零售銀行具領先地位，過去一直獲投資者青睞，股價長期跑贏同業，事件料不會動搖其優勢。昨天急挫可視作難得低吸機會。走勢上，招行初步跌穿50天線，惟料向下36、35元有承接力逐漸增大，可以趁機吸納，並以低收35元止蝕。

[劉思明 數據尋寶]

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