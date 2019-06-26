張兆聰﹕業務收入變數小 恒隆成資金避難所

各大媒體引述《華盛頓郵報》的報道時，包括筆者在內的讀者都會以為浦發行等中資銀行違反美國制裁朝鮮限制，隨時成為中興（0763）的翻版。但實際上，從浦發行的聲明可見事實並非如此，而是《華盛頓郵報》誤解，又或是報道編排和字眼上，令讀者誤以為是違反制裁令。浦發行聲明指出，事件起源於美國司法機構在對客戶調查時，要求浦發銀行直接向美國方面提供該客戶資料。根據有關法律法規，任何組織、個人或者其他實體均不得在未經許可的情况下向境外提供相關客戶信息資料。浦發行未因涉嫌違反任何制裁法律而受到相關調查。事件在3月已進入司法程序，7月將作出二審判決。由於沒有涉及違反制裁令，3家銀行不大可能失去美元清算資格。

落後股也起動 體育板塊需留神

市場反應劇烈，一來報道令人感到恐慌，股價下跌又加強了投資者情緒化，二來市場大幅反彈後面對習特會臨近，很自然會先行獲利，結果拋售潮一現就爭相沽貨。由於特朗普反覆無常，完全無法以常理去推測結果，市場就只能按最壞的情况進行部署，強勢的不是防守股份就是金礦股，例如港鐵（0066）創新高，領展（0823）、九倉置業（1997）、置富（0778）、冠君（2778）等全部上升。中國黃金（2099）、招金（1818）、紫金（2899）升幅介乎2％至6％。周大福（1929）也升2.8％，市場或憧憬金價向上會刺激大媽再現搶購潮。另一強勢板塊是體育股，李寧（2331）盈喜股價飈升18％，就連大落後的特步（1368）和361度（1361）都升逾2％。當後兩者也起動，對整個板塊就要有點戒心。

現在市場就是要防守，將資金停泊在下跌風險極小的股份身上，部分二三線收租股也成為了對象，恒隆地產（0101）也持續強勢。雖然集團多年來表現欠佳，在全球QE長達10年、樓價翻了幾番之下，股價依然與2008年金融海嘯時相差不遠，但上一代留下大量優質資產，有足夠「老本」給後代享用。例如香港投資物業組合跟過去十多廿年變動不大，但隨着人口持續增長，租金收入還能隨通脹水漲船高。至於內地，1990年代早期已建成的上海恒隆廣場，由於位置優越，支撐起內地租金收入三分之一，連同2005年落成的港匯恒隆廣場，合共佔整體內地租金達66％。

恒隆在港不買地 內地平穩發展

至於集團在瀋陽、濟南、無錫等城市的商場寫字樓項目，雖然貢獻不大，但也算表現平穩，沒有拖累核心資產的貢獻。因此集團派息倒還算穩定，近年一直是每股0.75元，折合約4厘股息。這個水平雖不算高，但集團勝在不怎麼積極發展，在港不買地，在內地的項目也是早年拿下，變數小。而2019年起瀋陽、武漢、昆明、無錫等都會陸續落成，或多或少會有正面貢獻。投資者認為集團變數不多，未來2、3年也有增長動力，故恒隆也成了部分資金停泊的避風塘。

[張兆聰 還看今朝]