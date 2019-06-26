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經濟
2019年6月26日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
招行等被指藐視美法院 或面臨制裁 股價挫3%至8% 外交部：反對美長臂管轄
事涉兩年前美指控港企助朝鮮洗錢
拆局﹕多罰款了事 禁美元業務機會不大
捲中金國瑞P2P爆煲案 招行遭責難
港股挫327點 失守50天線
兩暴瀉細價股 楊俊偉夫婦持股 星亞最多挫98％ eprint自爆持股
證監凍結18家券商戶口 涉鼎益豐造市案
港5月出口跌2.4% 較預期小
大股東擬增持抗狙擊 波司登反彈15%
華為：全球獲50份5G商用合約
渣打接力 取消戶口最低結餘費
名創優品擬上市籌78億 傳赴港或美集資 未有具體時間表
安永：全年集資額逾2000億 未必再有W股
維珍妮：早部署越南生產
美消費信心近兩年最差 10年國債孳息跌穿2厘 美股早段跌百點
美科技半新股爆小股災
美藥廠6474億購Botox生產商
張兆聰﹕業務收入變數小 恒隆成資金避難所
植耀輝﹕Bitcoin「太貴」 金幣更值博
沈華﹕科創板有助私募股權投資發展
技術取勝﹕國泰11.3元料有支持
聯通5G車玻璃體驗裸眼VR
滴滴：首季8萬宗車內糾紛
劉思明﹕招行傳聞似炒作 股價強勢趁低吸
周顯﹕強勁現金流 比正資產好賺錢
湯文亮﹕日本迷失30年 因亂投資海外
陳德豪﹕角力持續 美股走強港股迷失
GRAND MONTARA周六曬冷推504伙 收逾6000票 本月一手成交料破千宗
嘉匯特色戶7200萬沽 呎價3.6萬
清水灣半島4房1488萬新高
英皇申國瑞路建新式工廈 涉16萬呎
星洲客5億掃維多利中心一籃子單位
百達：前景未明 增持現金 仍看好中港股票 料內地經濟第四季反彈
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技術取勝﹕國泰11.3元料有支持
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【明報專訊】新創建16元阻力不輕（圖）
彩生活料可挑戰5.7元（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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招行等被指藐視美法院 或面臨制裁 股價挫3%至8% 外交部：反對美長臂管轄
事涉兩年前美指控港企助朝鮮洗錢
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