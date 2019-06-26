沈華﹕科創板有助私募股權投資發展

增板利創新經濟轉型

中國經濟正從高速增長轉向高品質發展，從主要靠投資驅動逐步轉向依靠創新驅動。創新產業因為其不確定性高、輕資產等特點，在獲取傳統的商業銀行貸款融資時優勢稍遜；而資本市場對風險有較好的定價能力和吸收能力，更加適合新經濟企業的融資需求。因此創立科創板從增強資本市場效率、優化科創資源配置角度來看，稱得上是資本市場的「供給側結構改革」。

根據內地證監會發布的《關於在上海證券交易所設立科創板並試點注冊制的實施意見》（簡稱《實施意見》），科創板將會重點支援新一代資訊技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等高新技術產業和戰略新興產業，而這些產業同時也是私募股權基金重點側重的產業鏈，可見科創板對私募股權基金的參與者將會有十分正面的作用。

第一是從投資上市的時間出發，創投市場的特點就是投資期限長、市場流動性較弱、退出通道有限等，因為科創企業的特點是早期的技術研發投入較大，營業收入較少，產生盈利的周期較長，而目前內地A股無論是主板、中小板還是創業板都對公司盈利有所要求，所以之前科創企業上市的周期就相對較長，同時延緩了私募股權基金的退出時間。而現在科創板的上市標準中包含了市值及其他指標的項目，這代表就算未有盈利的企業也可達到上市條件，有助科創企業獲得及時的財務支持，也可縮短私募股權基金投資周期。

第二則是制度的優勢，科創板的制度安排上，允許境外紅籌企業不拆VIE結構 (VIE模式是指境外注冊的上市實體與境內的業務運營實體相分離，境外的上市實體通過協議的方式控制境內的業務實體，業務實體就是上市實體的VIEs，即「可變利益實體」）上市，也允許同股不同權的企業上市，這有助把優質創新企業留在國內資本市場，讓內地投資者享受到企業發展帶來的收益，對已在境外上市的科創企業也起到吸引回流的作用。此外，科創板對股東的披露要求也較其他板塊更為寬鬆，對合伙制的私募股權基金是一個利好條件。對私募股權基金而言，創新企業多了一種上市的選擇，增添了基金退出通道。

第三則是A股相對較高的平均市盈率，若企業在科創板成功上市，則有助於提升私募股權基金的收益率。因此科創板的推出，將有利於境內外私募股權基金增加退出通道、縮短投資周期、平均收益率較高，科創企業也能有更好的平台獲得融資以利發展，市場最終將實現一個「投資—退出—再投資」的良性循環。

科創企可匯通各市場

香港交易所去年完成了25年來最大的一次上市改革，推出新的上市制度，便利各種「同股不同權」的創新型公司、未有盈利的生物科技公司等新經濟企業在港上市，迄今已有數十家新經濟公司來港上市，反應良好。香港的私募股權投資者正面臨前所未有的機遇，將來既可以選擇將投資的企業在香港上市，也可以選擇從內地創業板退出，還有助已在其他地方上市的企業私有化來港或到內地再上市，而香港普通投資者未來也有機會通過滬港通等直接參與內地科創板的發展。

中銀香港資產管理執行總裁

[沈華 環球投資]