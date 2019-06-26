植耀輝﹕Bitcoin「太貴」 金幣更值博

美方施「下馬威」 需考慮談判破裂後果

比特幣（Bitcoin）近期急升，與facebook打算推出自家虛擬貨幣Libra有關。fb本身坐擁24億用戶，加上WhatsApp和Messenger，Libra橫空面世之日，可能馬上會成為全球最多人使用之貨幣，同時fb在發展Libra之野心亦相當明顯。Visa、Mastercard、PayPal、eBay、Spotify甚至Uber等未來均可能會接受Libra付款，這一龐大用戶群對傳統金融業的衝擊肯定不少。其次是當連fb這類跨國企業亦願意推出虛擬貨幣，某程度上是加強了Bitcoin等之認受性。

憧憬雖然美好，不過Libra發展亦存在相當多不確定性。首先，雖然美國已開「綠燈」，但全球絕大部分地區仍未放行，畢竟當中涉及太多身分認證以至法規問題。因此當Libra明年推出時，全球亦可能只得12個地方可供使用；而且，全球不少國家對虛擬貨幣濫發及引起之亂象存有戒心，當中便包括fb一大潛力市場印度。

另外，亦有部分分析指Libra本身與Bitcoin屬性不同，它是一種基於數據庫的加密結算貨幣，而且現時支付系統已有很多，fb等社交應用程式亦未能進入內地市場，亦令其發展可能面對不少挑戰。雖然仍難預計Libra未來發展路向，但相關消息已令fb股價年初至今累升47%！至於Bitcoin，筆者自問認識有限，加上作為投資產品實在「太貴」，此時此刻，可能買金幣更值博！

（筆者持有騰訊股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]