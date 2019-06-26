美藥廠6474億購Botox生產商

雙方有戰略互補益處

艾伯維旗下暢銷的類風濕性關節炎藥Humira在美國的專利即將屆滿，將面臨仿製藥的競爭，盼借助收購增強產品陣容，減少對Humira的依賴。去年Humira的銷售額達199億美元，是全球最暢銷的藥物之一，為艾伯維貢獻60.9%的收入。Allergan除生產主要用於美容的Botox，也生產眼部、腸胃病及中樞神經藥物。

艾伯維行政總裁Richard Gonzalez稱，這是兩家公司的轉型交易，對雙方有戰略互補益處。合併後的公司將擁有多種重要的產品，覆蓋免疫、血液腫瘤、醫美、神經科學、眼科護理和病毒學等領域。今次收購也是今年以來，藥業第二宗巨額交易。今年1月，美國製藥廠百時美施貴寶（BMS）宣布以740億美元收購新基製藥（Celgene）。同一個月，日本製藥廠武田藥品（Takada）以620億美元的價格，完成對製藥廠夏爾（Shire）的收購。

（綜合報道）

[國際金融]