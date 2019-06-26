美藥廠6474億購Botox生產商

【明報專訊】美國大型藥廠艾伯維（AbbVie）同意以630億美元（4914億港元）價格，收購以生產肉毒桿菌素（Botox）聞名的愛爾蘭藥廠Allergan。艾伯維將為每股Allergan支付188.24美元，其中120.3美元以現金支付，其餘以股票支付。這價格較Allergan前一天的129.57美元收市價有45%溢價。若計入Allergan約200億美元債務，該交易對Allergan的估值為830億美元（6474億港元）。艾伯維股價早段跌15%。
雙方有戰略互補益處
艾伯維旗下暢銷的類風濕性關節炎藥Humira在美國的專利即將屆滿，將面臨仿製藥的競爭，盼借助收購增強產品陣容，減少對Humira的依賴。去年Humira的銷售額達199億美元，是全球最暢銷的藥物之一，為艾伯維貢獻60.9%的收入。Allergan除生產主要用於美容的Botox，也生產眼部、腸胃病及中樞神經藥物。
艾伯維行政總裁Richard Gonzalez稱，這是兩家公司的轉型交易，對雙方有戰略互補益處。合併後的公司將擁有多種重要的產品，覆蓋免疫、血液腫瘤、醫美、神經科學、眼科護理和病毒學等領域。今次收購也是今年以來，藥業第二宗巨額交易。今年1月，美國製藥廠百時美施貴寶（BMS）宣布以740億美元收購新基製藥（Celgene）。同一個月，日本製藥廠武田藥品（Takada）以620億美元的價格，完成對製藥廠夏爾（Shire）的收購。