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美科技半新股爆小股災

【明報專訊】美國股市今年上市的科技新股周一全線大跌，表現遜於主要指數，並落後於整體科技板塊。有「人造肉第一股」之稱的Beyond Meat，股價周一收報140.99美元，跌8.5%，市值蒸發7億美元，儘管股價仍較25美元的IPO發行價高近5倍。4月上市的美國雲端視像會議公司Zoom周一收報89.41美元，大跌11%，市值蒸發28億美元。

Beyond Meat急跌8.5%

大量新上市的科技股同在周一下挫，為軟件開發商生產工具的PagerDuty股價大跌7.7%，保安軟件供應商CrowdStrike跌5.9%，社交平台Pinterest跌4.6%，雲計算服務供應商Fastly也跌3.9%。召車軟件Lyft和優步（Uber）則分別跌0.8%和2.1%。上周四直接上市的商用通訊軟件Slack母公司Slack Technologies，股價也在周一跌3.9％至35.76美元，但仍較其26美元的參考價高出近四成。

科技新股今年表現大多良好，但其市盈率遠高於同行。當投資者對經濟前景感到擔憂，它們的股價就易受波動。相比下，以科技股為主的納指，周一僅跌0.3%，標普500指數則跌0.2%。本月上市的兼職配對平台Fiverr是科技新股的罕有亮點，周一股價升5.3％。該公司早前表示，其EBITDA虧損正在收窄，並將邁向盈利。

（綜合報道）

[國際金融]

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