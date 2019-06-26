美科技半新股爆小股災

Beyond Meat急跌8.5%

大量新上市的科技股同在周一下挫，為軟件開發商生產工具的PagerDuty股價大跌7.7%，保安軟件供應商CrowdStrike跌5.9%，社交平台Pinterest跌4.6%，雲計算服務供應商Fastly也跌3.9%。召車軟件Lyft和優步（Uber）則分別跌0.8%和2.1%。上周四直接上市的商用通訊軟件Slack母公司Slack Technologies，股價也在周一跌3.9％至35.76美元，但仍較其26美元的參考價高出近四成。

科技新股今年表現大多良好，但其市盈率遠高於同行。當投資者對經濟前景感到擔憂，它們的股價就易受波動。相比下，以科技股為主的納指，周一僅跌0.3%，標普500指數則跌0.2%。本月上市的兼職配對平台Fiverr是科技新股的罕有亮點，周一股價升5.3％。該公司早前表示，其EBITDA虧損正在收窄，並將邁向盈利。

（綜合報道）

[國際金融]