美消費信心近兩年最差 10年國債孳息跌穿2厘 美股早段跌百點

路透社引述業界人士的消息，指美國進一步收緊對伊朗的制裁後，伊朗在6月頭3周的原油出口量進一步下降，現已跌至每日30萬桶或以下，較5月的40萬至50萬桶下降，令中東地區的原油供應進一步減少。航運追蹤網站Refinitiv Eikon的數據更顯示，伊朗原油的出口量每日只有24萬桶。不過市場對原油需求增長放慢的擔憂，抵消了部分地緣政治因素對油價的刺激作用，紐約原油和布蘭特原油價格在上周分別升9%和5%後，本周窄幅上落。

亞洲原油需求疲弱 抵消伊朗減產

美國去年11月恢復對伊朗石油實施制裁，至今年5月終止對進口伊朗石油的國家及地區給予制裁豁免，進一步限制伊朗的原油出口。相比去年4月，即美國宣布退出伊朗核協議前的1個月，伊朗當時的原油每日出口量達250萬桶。隨着伊朗原油出口大跌，市場人士認為，油組在下月初的會議是否維持延長減產協議仍有懸念。

油組下月延減產存懸念

不過北美頁岩油出口量近年飈升，抵消了油組的部分減產作用。持續近一年的中美貿易戰，也似乎令原油需求轉弱。韓國及台灣地區的大型石油加工商正降低產能。因為燃油產品需求疲軟，削弱了它們的利潤率。能源市場顧問機構Energy Aspects Ltd.表示，需求非常疲軟，儘管油組減產，油價在地緣政治壓力下沒有進一步上升，令人有點意外。國際能源署（IEA）在本月的報告表示，自今年初以來，中國的燃料需求似乎疲軟。工業產出急劇放緩，令中國 3月和4月的柴油需求出現雙位數跌幅。日本和韓國的石油消耗量跌幅，也在3月和4月超出預期。面對全球貿易放緩，IEA在6月將今年全球石油需求增長預測，下調至每日120萬桶，是連續第2個月下調。摩根士丹利的預測更為保守，預期每日增長為100萬桶。摩通更估計增幅只有80萬桶。不過花旗預期夏季出遊旺季可刺激燃油需求，料布蘭特油價可由目前的65美元水平，升至每桶75美元。

分析：美供應飈升 石油基本面悲

可是本周稍後進行的「習特會」對中美貿易前景的影響難料。此外，達拉斯聯儲銀行對得州製造業的調查指標跌至3年低位，也增加了市場對貿易戰導致原油需求下滑的擔憂。CME Group的分析認為，美國的供應量飈升，需求並沒有跟上步伐，雖然政治風險顯然向上，但石油的基本面悲觀。

（綜合報道）

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