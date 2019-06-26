美消費信心近兩年最差 10年國債孳息跌穿2厘 美股早段跌百點

【明報專訊】美國諮商會昨日公布，6月消費者信心指數由131.3跌至121.5，為2017年9月以來最低。數據拖累美股早段下滑，道指跌約100點。市場等候聯儲局主席鮑威爾凌晨就經濟前景及貨幣政策發表講話之際，美國10年期國債孳息率昨跌穿2厘，在1.99厘左右徘徊。美國3個月期國債孳息率則小幅上漲至2.13厘，孳息率曲線倒掛的幅度擴大。期金昨曾高見每盎司1442.9美元，為2013年5月以來高位。美元兌日圓跌至106.8左右，為1月以來低位。
路透社引述業界人士的消息，指美國進一步收緊對伊朗的制裁後，伊朗在6月頭3周的原油出口量進一步下降，現已跌至每日30萬桶或以下，較5月的40萬至50萬桶下降，令中東地區的原油供應進一步減少。航運追蹤網站Refinitiv Eikon的數據更顯示，伊朗原油的出口量每日只有24萬桶。不過市場對原油需求增長放慢的擔憂，抵消了部分地緣政治因素對油價的刺激作用，紐約原油和布蘭特原油價格在上周分別升9%和5%後，本周窄幅上落。
亞洲原油需求疲弱 抵消伊朗減產
美國去年11月恢復對伊朗石油實施制裁，至今年5月終止對進口伊朗石油的國家及地區給予制裁豁免，進一步限制伊朗的原油出口。相比去年4月，即美國宣布退出伊朗核協議前的1個月，伊朗當時的原油每日出口量達250萬桶。隨着伊朗原油出口大跌，市場人士認為，油組在下月初的會議是否維持延長減產協議仍有懸念。
油組下月延減產存懸念
不過北美頁岩油出口量近年飈升，抵消了油組的部分減產作用。持續近一年的中美貿易戰，也似乎令原油需求轉弱。韓國及台灣地區的大型石油加工商正降低產能。因為燃油產品需求疲軟，削弱了它們的利潤率。能源市場顧問機構Energy Aspects Ltd.表示，需求非常疲軟，儘管油組減產，油價在地緣政治壓力下沒有進一步上升，令人有點意外。國際能源署（IEA）在本月的報告表示，自今年初以來，中國的燃料需求似乎疲軟。工業產出急劇放緩，令中國 3月和4月的柴油需求出現雙位數跌幅。日本和韓國的石油消耗量跌幅，也在3月和4月超出預期。面對全球貿易放緩，IEA在6月將今年全球石油需求增長預測，下調至每日120萬桶，是連續第2個月下調。摩根士丹利的預測更為保守，預期每日增長為100萬桶。摩通更估計增幅只有80萬桶。不過花旗預期夏季出遊旺季可刺激燃油需求，料布蘭特油價可由目前的65美元水平，升至每桶75美元。
分析：美供應飈升 石油基本面悲
可是本周稍後進行的「習特會」對中美貿易前景的影響難料。此外，達拉斯聯儲銀行對得州製造業的調查指標跌至3年低位，也增加了市場對貿易戰導致原油需求下滑的擔憂。CME Group的分析認為，美國的供應量飈升，需求並沒有跟上步伐，雖然政治風險顯然向上，但石油的基本面悲觀。